В России предложили ввести цензурирование театральных репертуаров

Репертуар государственных театров перед показом, возможно, нужно просматривать во избежание ситуации с постановкой оперы "Тангейзер" в Новосибирске, считает замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, сообщает РИА Новости.

"Я сегодня беседовал с министерством культуры. Наверное, надо на каком-то этапе смотреть репертуар, особенно государственных театров", — сказал Магомедов журналистам в понедельник.

"Здесь такая интерпретация Вагнера [в новосибирской постановке оперы "Тангейзер" - ред.], что она не понравилась большому количеству людей, задела чувства верующих, а этого допускать нельзя. Считаю, что мы не имеем права, особенно государственное творческое учреждение, ставить такие произведения, которые возмущают какую-то часть населения и наносят оскорбление чувствам. Этого допускать нельзя", — сказал он.

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Магомедов считает, что принятое Минкультом РФ решение об увольнении директора новосибирского театра Бориса Мездрича правильное. "Надо будет и дальше прослеживать, чтобы на площадках важных и общероссийских были произведения, которые направлены на сплочение наших людей, на единство народов страны, а не те, которые раскалывают общество", — сказал замглавы администрации президента.

Скандал с постановкой оперы Вагнера "Тангейзер" вспыхнул в России в конце февраля из-за того, что один из персонажей - режиссер - снимает фильм о неизвестной греховной жизни Иисуса в молодости.

Православные радикалы выступили с требованием запретить постановку и уволить постановщика и директора оперы.

Прокуратура возбудила административные дела в связи с "осквернением предметов религиозного почитания" в отношении режиссера-постановщика оперы "Тангейзер" Тимофея Кулябина и директора Новосибирского государственного оперного театра Бориса Мездрича, который допустил оперу к показу. Однако суд прекратил административные дела в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала это решение.

В воскресенье стало известно, что Мездрич уволен с поста директора Новосибирского государственного оперного театра, а на его место назначен Владимир Кехман, директор Михайловского театра в Петербурге.