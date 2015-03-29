В России стартовало "молитвенное стояние" против оперы Вагнера: пришли фундаменталисты, националисты и Валуев

К участию в мероприятии, называя его молитвенным стоянием, призывал горожан местный митрополит Тихон. Всех, кто проигнорирует акцию, по его словам, можно приравнять к «христопродавцам». Митинг заявлен на 3 тысячи человек и согласован с властями. Над толпой видны флаги «НОД» и «Народного собора», сообщает корреспондент местного издания Тайга.инфо.

Заявителем выступил руководитель местного отделения «Народного собора» Юрий Задоя. Официальная цель митинга — озвучить «мнение об ответственности власти за оскорбление чувств верующих». Зрителям обещаны выступления не только народных ансамблей, но и депутата Госдумы РФ Николая Валуева (он присутствует на акции) и лидера фракции «ЕР» в новосибирском заксобрании Андрея Панфёрова.

Те, кто не пришел на мероприятия, «хотят показать, что они вместе с распинателями, что они вместе с хулителями и христопродавцами находятся, что им не нужен Христос», заявил в своей проповеди митрополит Тихон.

Читайте такжеРоссийский политолог назвал "Левиафан" идеологическим обоснованием геноцида россиянВ официальных сообществах «Вконтакте» и в своих видеороликах сторонники организаторов акции призывали запретить показ «Тангейзера» в оперном театре. Кроме того, позицию православных активистов поддержала фракция «Единая Россия» в заксобрании области, она обещает потребовать отставки директора Новосибирского оперного театра Бориса Мездрича.

Скандал с постановкой оперы Вагнера Тангейзер вспыхнул в России в конце февраля из-за того, что один из персонажей - режиссер - снимает фильм о неизвестной греховной жизни Иисуса в молодости.

Православные радикалы выступили с требованием запретить постановку и уволить постановщика и директора оперы.