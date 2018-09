В Белом доме подозревают 12 человек в авторстве анонимной критической статьи о Трампе - СМИ

Газета подчеркивает, что настоящего автора статьи знает только отдел, который занимается редакционными колонками.

В Белом доме пытаются вычислить автора анонимного письма в редакцию газеты The New York Times, в котором деятельность президента Дональда Трампа подвергалась уничижительной критике. Об этом The New York Times сообщил один из советников администрации президента.

Составлен список из 12 человек, каждый из которых может являться тем анонимным сотрудником, занимающим высокий пост в администрации президента США и называющим себя участником скрытого сопротивления Трампу. Сенатор-республиканец Рэнд Пол посоветовал, чтобы все члены администрации президента прошли проверку на детекторе лжи. Сам президент потребовал от высокопоставленных должностных лиц подписать письменные опровержения своей причастности к появлению письма, которые могут быть использованы в суде в случае необходимости, утверждают источники издания.

Газета подчеркивает, что настоящего автора статьи знает только отдел, который занимается редакционными колонками. Его имени не знают даже репортеры, освещающие деятельность Белого дома. 5 сентября The New York Times напечатала анонимное письмо, автор которого называл себя участником скрытого сопротивления Трампу изнутри администрации президента. Анонимный сотрудник Белого дома обвинил президента в импульсивности и безрассудстве, отмечая, что он может менять решения ежеминутно.

Автор добавил, что в администрации обсуждают возможность импичмента президента, но не хотят конституционного кризиса, который может последовать за ним. Трамп заявил, что если чиновник, написавший письмо, реален, то газета должна выдать его властям, "исходя из интересов национальной безопасности". 6 сентября блогеры, исходя из лингвистического анализа текста, предположили, что автором публикации может быть вице-президент Майк Пенс. В офисе Пенса дезавуировали это утверждение. Также публично заявили о свей непричастности к письму госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Джеймс Мэттис, глава минфина Стивен Мнучин, генпрокурор Джефф Сешнс и еще более 10 чиновников и дипломатов.