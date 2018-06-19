В России осужденный за крупную аферу банкир скончался в колонии, где жил в перенаселенном бараке

При осмотре тела Мальчевского следов насилия или отравления обнаружено не было.

Российский предприниматель Анджей Мальчевский, осужденный в 2016 году на четыре года тюрьмы по делу о хищении 70 млрд рублей, скоропостижно скончался в исправительной колонии в Рязанской области, сообщают СМИ со ссылкой на ФСИН и его адвокатов.

Как передает Би-би-си, при осмотре Мальчевского следов насилия или отравления обнаружено не было. "Он в больнице при колонии скончался. Он себя почувствовал плохо, его перевели в больницу", - сообщил адвокат.

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О причинах смерти официально не сообщается. Близкий родственник Мальчевского рассказал интернет-изданию The Bell, что он умер от инфекционного менингита, который был вызван перенаселенностью барака, в котором жил экс-банкир.

По словам родственника, заключенных в бараке было больше, чем спальных мест, поэтому им приходилось спать посменно. Кроме того, банкиру трижды отказывали в УДО, утверждает он.

При этом адвокат Мальчевского заявил изданию, что на перенаселенность барака Мальчевский не жаловался, а в УДО ему было отказано дважды.

СМИ называли ситуацию с Мособлбанком одной из самых крупных афер на российском банковском рынке. По данным генпрокуратуры, топ-менеджеры Мособлбанка вывели из организации в общей сложности 68 млрд руб.

Анджей Мальчевский родился в 1963 году, в 1980-е годы работал инженером в корпорации "Фазотрон", после распада СССР начал пробовать себя в бизнесе. В 2006 году Мальчевский стал владельцем Мособлбанка (преобразован из Дагестанского банка "Ватан").

Через четыре года коммерческая структура уже имела сеть из 347 различных структурных подразделений, а Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило ей рейтинг высокой кредитоспособности. Пост председателя совета директоров Мособлбанка несколько лет занимал бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев, с которым Мальчевский познакомился во время своей работы в аппарате Госдумы. Вице-президентом банка был генерал-майор ФСБ Николай Костров.

В мае 2014 года центробанк объявил о санации Мособлбанка. Затем началось расследование и была разоблачена преступная схема. По данным следствия, ежедневно со счетов частных вкладчиков списывалось от нескольких тысяч до нескольких сотен миллионов рублей.

Как сообщал УНИАН, в марте главного в России "вора в законе" приговорили к 10 годам колонии.