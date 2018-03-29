Главного в России "вора в законе" приговорили к 10 годам колонии

Лидера российского преступного мира Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, в Москве приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство.

В Москве суд приговорил криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Калашова признали виновным в вымогательстве 8 миллионов рублей у владельца московского ресторана Elements.

Как передает Русская служба Би-би-си, подручный Калашова Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец получил 8 лет и 10 месяцев колонии. Кроме Кочуйкова по делу Калашова проходят еще 11 его сообщников. Всего подсудимые фактически делились на две группы по двум эпизодам дела. Первый из них - вымогательство денег у Жанны Ким, а второй - вымогательство у бизнесмена Льва Гарамова. Всех подсудимых объединяет то, что они действовали по указанию Калашова, считает следствие.

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Шакро Молодого называют лидером российского преступного мира. По данным СМИ, он стал главным "вором в законе" после того, как в 2013 году в Москве был убит предыдущий лидер преступного мира Аслан Усоян, более известный как Дед Хасан.

В декабре 2015 году у московского ресторана Elements произошла перестрелка, в которой, по версии следствия, участвовали люди Калашова. Конфликт произошел из-за того, что его люди вымогали у хозяйки ресторана 8 млн рублей за работу дизайнера Фатимой Мисиковой, которая была связана с Шакро Молодым.

После перестрелки был задержан сообщник Калашова - Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. После этого были арестован сам Калашов и другие его подельники.

Через неделю после задержания Шакро Молодого были задержаны три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета - экс-глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его бывший заместитель Александр Ламонов, экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров.

Позже был задержан бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко.

Бывшие сотрудники СК обвиняются в том, что получали взятки от Шакро Молодого в размере 500 тысяч евро за смягчение обвинения Андрею Кочуйкову.

В настоящее время идет суд по делу Максименко. Он отказался признать свою вину и заявил, что был оговорен другими фигурантами - Ламоновым и Никандровым.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года Минфин США ввел санкции против крупнейших российских "воров в законе".