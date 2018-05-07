В Оксфорде произошла перестрелка полиции с неизвестным, есть пострадавший (видео)

Над местом происшествия был замечен вертолет, местность оцепила полиция.

В британском Оксфорде полиция вступила в перестрелку с вооруженным стрелком, один человек был ранен.

Читайте такжеВ Днепре неизвестные устроили стрельбу в ресторане

Как сообщает BBC, ссылаясь на полицию долины Темзы, о стрельбе в одном из районов города правоохранителям сообщили свидетели. После обмена выстрелами полицейские вступили с преступником в переговоры.

По информации медиков, один человек в ходе инцидента получил не опасное для жизни ранение.

Ambulance crew bringing through a stretcher now at Oxford shooting scene pic.twitter.com/uGKpME3NLW — Fred Dimbleby (@freddimbleby) 7 мая 2018 г.

Сообщается, что над местом происшествия был замечен вертолет, а на земле к месту перестрелки стянулись по меньшей мере 10 полицейских автомобилей. Местность оцепила полиция.

Напомним, в марте прошлого года несколько человек пострадали в результате стрельбы в здании парламента Великобритании в Лондоне.