В Оксфорде произошла перестрелка полиции с неизвестным, есть пострадавший (видео)

В британском Оксфорде полиция вступила в перестрелку с вооруженным стрелком, один человек был ранен.

Как сообщает BBC, ссылаясь на полицию долины Темзы, о стрельбе в одном из районов города правоохранителям сообщили свидетели. После обмена выстрелами полицейские вступили с преступником в переговоры.

По информации медиков, один человек в ходе инцидента получил не опасное для жизни ранение.

Ambulance crew bringing through a stretcher now at Oxford shooting scene pic.twitter.com/uGKpME3NLW