В Оксфорде произошла перестрелка полиции с неизвестным, есть пострадавший (видео)
В британском Оксфорде полиция вступила в перестрелку с вооруженным стрелком, один человек был ранен.
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Как сообщает BBC, ссылаясь на полицию долины Темзы, о стрельбе в одном из районов города правоохранителям сообщили свидетели. После обмена выстрелами полицейские вступили с преступником в переговоры.
По информации медиков, один человек в ходе инцидента получил не опасное для жизни ранение.
Ambulance crew bringing through a stretcher now at Oxford shooting scene pic.twitter.com/uGKpME3NLW— Fred Dimbleby (@freddimbleby) 7 мая 2018 г.
Сообщается, что над местом происшествия был замечен вертолет, а на земле к месту перестрелки стянулись по меньшей мере 10 полицейских автомобилей. Местность оцепила полиция.
Напомним, в марте прошлого года несколько человек пострадали в результате стрельбы в здании парламента Великобритании в Лондоне.