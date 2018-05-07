В Оксфорде произошла перестрелка полиции с неизвестным, есть пострадавший (видео)

21:25, 07 мая 2018
Мир
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REUTERS

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Как сообщает BBC, ссылаясь на полицию долины Темзы, о стрельбе в одном из районов города правоохранителям сообщили свидетели. После обмена выстрелами полицейские вступили с преступником в переговоры.

По информации медиков, один человек в ходе инцидента получил не опасное для жизни ранение.

Сообщается, что над местом происшествия был замечен вертолет, а на земле к месту перестрелки стянулись по меньшей мере 10 полицейских автомобилей. Местность оцепила полиция.

Напомним, в марте прошлого года несколько человек пострадали в результате стрельбы в здании парламента Великобритании в Лондоне.

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Теги: #стрельба#Великобритания