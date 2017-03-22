Стрельба под парламентом в Лондоне: в прямая трансляция с места трагедии

В сети появилось видео того, что сейчас происходит под парламентом Британии в Лондоне, где произошла стрельба.

Полиция оцепила место происшествия и перекрыла движение транспорта перекрестком возле Вестминстерского аббатства.

Сегодня несколько человек пострадали в результате стрельбы в здании парламента Великобритании в Лондоне.По словам представителя парламента, сейчас вход в здание перекрыт. По его данным, пострадали два человека. По информации Reuters, в результате стрельбы есть "дюжина раненых" на Вестминстерском мосту возле здания парламента.