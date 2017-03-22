Стрельба под парламентом в Лондоне: в прямая трансляция с места трагедии
17:13, 22 марта 2017Мир
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В сети появились трансляции того, что сейчас происходит на месте стрельбы.
Стрельба возле парламента Великобритании в Лондоне / REUTERS
В сети появилось видео того, что сейчас происходит под парламентом Британии в Лондоне, где произошла стрельба.
Полиция оцепила место происшествия и перекрыла движение транспорта перекрестком возле Вестминстерского аббатства.
Сегодня несколько человек пострадали в результате стрельбы в здании парламента Великобритании в Лондоне.По словам представителя парламента, сейчас вход в здание перекрыт. По его данным, пострадали два человека. По информации Reuters, в результате стрельбы есть "дюжина раненых" на Вестминстерском мосту возле здания парламента.
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