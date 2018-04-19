В Беларуси хотят блокировать сайты без решения суда, "возьмутся" и за комментаторов на форумах

17:34, 19 апреля 2018
Мир
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В Беларуси предлагают блокировать сайты без решения суда / facebook.com/GpkGovBy

Поправки предусматривают возможность заблокировать сайт без решения суда, а комментаторам форумов нужно подтверждать личность через SMS, передает tut.by.

Изменения в закон о СМИ предполагают добровольную государственную регистрацию сетевых изданий. Без нее сотрудники интернет-СМИ не будут считаться журналистами и не смогут пользоваться такими же правами, как корреспонденты традиционных СМИ. 

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Кроме того, поправки впервые устанавливают права и обязанности владельцев сетевых ресурсов. Среди них - обязательная идентификация пользователей сайтов, в том числе комментаторов на интернет-форумах. Предполагается, что идентифицировать пользователей будут с помощью SMS-сообщений.

Законопроект требует обязательной модерации форумов, а также допускает блокировку соцсетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Представляя в парламенте законопроект для депутатов, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич обосновал необходимость принятия поправок в закон о СМИ в том числе «гармонизацией белорусского законодательства с законодательством России и Казахстана».

Он также заявил, что его ведомство отслеживает ситуацию с блокировкой Telegram в России и намерено сделать выводы из этой ситуации.

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Теги: #Беларусь#СМИ#форум