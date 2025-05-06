До новых iPhone еще далеко, но производители смартфонов уже начали готовиться к новинкам.

Компания Google в своем новом рекламном видео высмеяла еще не вышедший iPhone 17 Air, дизайн которого, по слухам, будет копировать телефоны Pixel. На это обратило внимание издание Android Headlines.

В небольшом юмористическом ролике Google демонстрирует диалог между ее фирменным Pixel и iPhone, где первый реагирует на утекший дизайн iPhone 17 Air и вспоминает функции, скопированные Apple за последние несколько лет, вроде ночного режима и Circle to Search.

Не забыла Google и о виджетах, которые были на Android за много лет до их появления на iOS.

Видео дня

Согласно утечкам, 17 Air заменит версию Plus, которая в свое время пришла на замену Mini. Рекордно тонкий корпус (5,6 мм) предусматривает несколько компромиссов, в частности меньшую батарею и только одну заднюю камеру.

Слитые макеты новинки подтверждают, что одинарная камера сзади будет располагаться на возвышении. В этом плане 17 Air очень похож на свежие смартфоны Google Pixel.

Презентация iPhone 17 Air состоится вместе с основной линейкой в сентябре. Основным соперником 17 Air должен стать Galaxy S25 Edge, который выйдет этим летом. Он будет толще и дороже Айфона, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

Ранее журналист Марк Гурман рассказал, что iPhone 17 Air мог стать первым в мире смартфоном без портов. Но Apple решила отказаться от этой затеи из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

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