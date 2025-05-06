Во время взрыва был потерян спутник AMOS-6, который принадлежал израильскому спутниковому оператору Spacecom.

Илон Маск заподозрил, что ракета-носитель Falcon 9, которая первого сентября 2016 года взорвалась на стартовой площадке, была уничтожена снайпером конкурентов. Об этом сообщает Ars Technica.

Ракета-носитель Falcon 9 должна была вывести на орбиту геостационарный телекоммуникационный спутник, который принадлежал израильскому оператору Spacecom. Взрыв произошел во время подготовки к запуску. Он вызвал широкий резонанс и поставил под сомнение надежность ракеты Falcon 9.

Неудивительно, что инцидент вызвал обеспокоенность руководства компании SpaceX, которая ее создала. Более того, Илон Маск почти сразу заподозрил саботаж.

Видео дня

Обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер подал запрос в Федеральное авиационное управление США (FAA) и выяснил, что инженеры SpaceX тщательно расследовали вопрос о том, мог ли снайпер спровоцировать инцидент.

Они изучали, могла ли пуля, выпущенная снайпером с крыши здания, расположенного возле стартовой площадки, стать причиной взрыва. Инженеры даже проводили стрельбы по баллонам, чтобы воссоздать аварию ракеты.

Позже в дело вмешалось ФБР. В результате расследования специалисты пришли к выводу, что никакого саботажа не было, а причиной взрыва стало то, что компания SpaceX слишком быстро заправляла баки ракеты Falcon 9.

Отметим, что Falcon 9 является ракетой тяжелого класса с многоразовой первой ступенью, которая может возвращаться на Землю после старта. На сегодня Falcon 9 является наиболее популярным носителем на рынке космических запусков.

Компания SpaceX - главное

Напомним, в марте разработанный SpaceX космический корабль Starship взорвался во время тестового полета. При этом компания смогла вернуть на землю ускоритель Super Heavy, что можно считать большим успехом SpaceX.

Еще одним успехом компании Маска стало возвращение домой астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, которые "застряли" на МКС из-за поломки космического корабля CST-100 Starliner, разработанного компанией Boeing.

Для возвращения астронавтов использовали корабль Crew Dragon от SpaceX, который давно используется для полетов на МКС.

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