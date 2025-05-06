Эксперт отметил, что зафиксированное сбивание российских самолетов с морских безэкипажных катеров назважди меняет правила войны в море.

Дешевые морские дроны Украины произвели революцию в истории войн. Морские битвы больше никогда не будут такими, как до российско-украинской войны, пишет основатель и директор Инициативы "Отражение войны" (ROW) для 19FortyFive.

Украина, ведущая крупнейшую обычную войну со времен ирано-иракского конфликта, активно использует морские дроны для противодействия российскому превосходству в технике. Морские беспилотники ограничивают передвижение российских ВВС и флота в Черном море, демонстрируя эффективность в современном конфликте.

В начале мая украинская военная разведка с помощью морского дрона "Магура-7" с ракетами AA-11 Archer уничтожила два истребителя Су-30 вблизи Новороссийска.

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"Мы впервые в истории сбили ценный самолет с фиксированным крылом ракетами "воздух-воздух" с помощью беспилотника", - сообщил глава ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов

"Магура-7" - улучшенная версия "Магура-5", которая в декабре 2024 года уничтожила два вертолета Ми-8. Вариант "5" также применяется как самонаводящийся взрывной дрон для таранных атак.

Naval News опубликовало фото "Магура-7" с ракетами AIM-9, что свидетельствует о развитии украинских технологий. Этот дрон больше и мощнее своего предшественника.

Украина, при поддержке "Укроборонпрома", массово производит вооруженные морские дроны. Над проектами работает более 100 команд. Среди новых моделей - ТЛК-150 и ТЛК-400 с дальностью до 1200 км.

Использование морских дронов привело к существенным потерям Черноморского флота РФ - повреждена или уничтожена треть судов. Россия была вынуждена вывести флот из Крыма в более защищенный Новороссийск.

Потеря флота ослабила боевые возможности РФ на юге и усложнила обстрелы украинских городов. Черноморский флот является символом могущества Путина, и его вывод имеет стратегическое и имиджевое значение.

Украинские морские дроны создают новую модель ведения войны, из которой могут черпать уроки союзники. США, которые противостоят Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, могут использовать украинский опыт для разработки собственных морских БПЛА.

Аналоги "Магуры" способны сдерживать НОАК возле спорных островов, поддержать Тайвань в случае блокады или вторжения, а также усилить оборону Японии. Токио уже обменивается с Украиной данными SAR-радаров и может использовать эти технологии для контроля над регионом.

Морские беспилотники Украины стали ключевым фактором в войне на море, превратившись в платформу для ПВО. Армии мира должны пересмотреть свои подходы к защите кораблей и авиации в новую эпоху беспилотных угроз.

Операция Сил обороны в Черном море

3 мая в соцсетях сообщили, что в результате атаки Сил обороны Украины возле Новороссийска был сбит российский истребитель Су-30. Впоследствии в украинской разведке подтвердили этот факт, сообщив, что "исторический удар" морским дроном осуществили воины спецподразделения Group 13 ракетой с беспилотной морской платформы Magura.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате операции Сил обороны Украины на территории Крыма был уничтожен еще один российский самолет - второй за сутки.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в комментарии The War Zone раскрыл новые детали операции, в результате которой уничтожено было за один день два вражеских многоцелевых истребителя Су-30. По его словам, самолеты были сбиты ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров Magura-7.

ГУР использовало в атаке три беспилотных катера Magura-7, два из которых стреляли по самолетам. Буданов также сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.

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