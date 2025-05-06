Контрасты температур в Украине будут от +14 до +25.

В среду, 7 мая, в Украине будут чередоваться периодические дожди и прояснения. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В южной части, кроме Крыма и Запорожья, возможны сильные ливни. Днем на западе и севере страны ожидается прекращение дождей, но не надолго, уточнила синоптик.

По ее данным, температура воздуха ожидается в пределах +14...+18 градусов, на юге +19...+22 градуса, а на юго-востоке воздух прогреется до +20....+25 градусов.

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Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 7-го мая ночью и утром будет дождливо, а днем уже будет без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня +16...+17 градусов.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В Украину приближается антициклон из Скандинавии под названием Riccarda. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его прогнозам, в четверг, 8 мая, этот скандинавский антициклон, который принесет с собой холодный воздух, начнет формировать погодную ситуацию в стране. Осадки временно прекратятся.

Специалист отметил, что антициклон постепенно будет рассеивать облачность и одновременно повлечет за собой снижение температуры.

Также синоптик предупредил об атмосферных фронтах, которые могут сопровождаться ливнями и грозами. Существует большая вероятность интенсивных дождей, местами возможны сильные грозы, град и шквалы.

Также он отметил, что по-настоящему летнее тепло украинцам придется подождать как минимум до второй половины мая.

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