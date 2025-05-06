Путин готов убить любое количество россиян ради уничтожения Украины, и это стоит учитывать как факт.

Несмотря на высокие потери, российский диктатор Владимир Путин не планирует отказываться от попыток полного захвата Украины, поэтому дальнейший ход войны будет зависеть от наличия человеческих ресурсов у Киева и западной военной помощи. Такое мнение в интервью zn.ua высказал четырехзвездочный американский генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Афганистане Дэвид Маккирнан.

Он отметил, что украинские солдаты существенно превосходят противника по качеству подготовки и мотивации, но им приходится противостоять численно большему врагу, который не считается ни с собственными жертвами, ни с жертвами среди гражданского населения Украины.

"Хотя продвижение российских войск является постепенным и достигается лишь значительными потерями, Украина испытывает нехватку живой силы и нуждается в постоянной материально-технической и разведывательной поддержке от Запада", - отметил генерал.

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На просьбу спрогнозировать дальнейший ход войны Маккирнан выразил уверенность, что Путин не остановится, пока не установит контроль над всей Украиной, даже при условии достижения договоренностей о прекращении огня. Генерал прогнозирует, что Россия и дальше будет бросать в бой плохо подготовленных солдат, в том числе иностранцев, таких как северокорейские формирования, одновременно нанося неизбирательные удары по гражданскому населению Украины, чтобы сломить волю украинского народа.

"Я вижу чрезвычайную стойкость украинцев и их непоколебимую волю к борьбе за свободу. Человеческие ресурсы, материально-техническая поддержка Запада, обмен разведывательными данными и международное давление на Путина будут определять продолжительность этой борьбы", - подытожил американский генерал.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, аналитики считают стратегическую ситуацию в войне благоприятной для России, хотя в целом преимущество в военных операциях остается за обороняющейся стороной. Хотя масштабного прорыва россиян в ближайшие месяцы не ожидается, общие перспективы для Украины пока неутешительны.

Также мы рассказывали, что россияне, вероятно, готовятся к десантной операции в нижнем течении Днепра. Они уже захватили ряд островов и могут попытаться перебраться на правый берег.

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