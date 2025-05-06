Несмотря на высокие потери, российский диктатор Владимир Путин не планирует отказываться от попыток полного захвата Украины, поэтому дальнейший ход войны будет зависеть от наличия человеческих ресурсов у Киева и западной военной помощи. Такое мнение в интервью zn.ua высказал четырехзвездочный американский генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Афганистане Дэвид Маккирнан.
Он отметил, что украинские солдаты существенно превосходят противника по качеству подготовки и мотивации, но им приходится противостоять численно большему врагу, который не считается ни с собственными жертвами, ни с жертвами среди гражданского населения Украины.
"Хотя продвижение российских войск является постепенным и достигается лишь значительными потерями, Украина испытывает нехватку живой силы и нуждается в постоянной материально-технической и разведывательной поддержке от Запада", - отметил генерал.
На просьбу спрогнозировать дальнейший ход войны Маккирнан выразил уверенность, что Путин не остановится, пока не установит контроль над всей Украиной, даже при условии достижения договоренностей о прекращении огня. Генерал прогнозирует, что Россия и дальше будет бросать в бой плохо подготовленных солдат, в том числе иностранцев, таких как северокорейские формирования, одновременно нанося неизбирательные удары по гражданскому населению Украины, чтобы сломить волю украинского народа.
"Я вижу чрезвычайную стойкость украинцев и их непоколебимую волю к борьбе за свободу. Человеческие ресурсы, материально-техническая поддержка Запада, обмен разведывательными данными и международное давление на Путина будут определять продолжительность этой борьбы", - подытожил американский генерал.
Война в Украине: дальнейшие перспективы
Как писал УНИАН, аналитики считают стратегическую ситуацию в войне благоприятной для России, хотя в целом преимущество в военных операциях остается за обороняющейся стороной. Хотя масштабного прорыва россиян в ближайшие месяцы не ожидается, общие перспективы для Украины пока неутешительны.
Также мы рассказывали, что россияне, вероятно, готовятся к десантной операции в нижнем течении Днепра. Они уже захватили ряд островов и могут попытаться перебраться на правый берег.