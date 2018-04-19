«Это вопрос не одного дня»: в Кремле прокомментировали блокировку Telegram в России

Технологические вопросы пресс-секретарь российского президента переадресовал Роскомнадзору.

В Кремле заявили, что блокировка мессенджера Telegram - «это вопрос не одного дня» и нужно подождать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понятно, что для исполнения закона нужно время. Вполне также можно согласиться и понять, что это вопрос не одного дня, исполнение этого закона, поэтому давайте просто еще какое-то время подождем. Я бы не стал здесь говорить о какой-то дискредитации или еще что-то», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля, не дискредитируют ли Роскомнадзор как ведомство «его безуспешные попытки исполнить закон и заблокировать Telegram на территории России».

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При этом он подчеркнул, что попытки блокировки Роскомнадзором этого мессенджера не должна приводить к сбоям в работе других сервисов.

«Безусловно, не должно быть выпадения из рабочего поля каких-то сервисов, поэтому в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренные законодательством действия», - сказал он.

«Это технологический вопрос, поэтому, конечно, нужно просить его комментировать в Роскомнадзоре», - добавил Песков.

На просьбу пояснить, подразумевается ли под предусмотренными законодательством действиями необходимость обращения владельцев пострадавших сервисов в суд, пресс-секретарь президента напомнил, что он «не юрисконсульт и не адвокат».

«Если у сервиса нарушается работа, то есть провайдер и, соответственно, есть возможность ставить перед провайдером конкретный вопрос в конкретной ситуации. Как это делается, какие вопросы при этом поднимаются - это уже не вопрос администрации президента», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в России начали блокировать мессенджер Telegram. В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах 16 апреля была направлена операторам связи с целью ограничения доступа.