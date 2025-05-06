Масштабные перелеты для ударов по Украине экономически не выгодны РФ, есть проблемы с экипажами и состоянием самолетов, говорит аналитик.

Военный эксперт Михаил Жирохов видит ряд причин, почему россиянам не выгодно переводить стратегическую авиацию в далекую Сибирь. Об этом он сказал в эфире Radio NV, комментируя сообщение OSINT-исследователя о том, что "продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе "Белая" на востоке Сибири".

Жирохов заметил, что этот пока единственный случай не может свидетельствовать о новой системе.

"Это возможно были учения. Если это будет постоянно в течение месяцев, тогда можно будет говорить о какой-то тенденции", - сказал он.

Видео дня

Аналитик отметил, что с военной точки зрения такие масштабные перелеты для ударов по Украине просто невыгодны.

"Когда экипаж совершает перелет с такого дальнего аэродрома и выходит на ударный рубеж, он "изматывается" еще до того как пускает ракеты. При том что самолеты не новые, процент того, что могут быть механические повреждения в воздухе - они растут в геометрической прогрессии. Мы знаем что за последние 2-3 года большое количество именно стратегических бомбардировщиков было потеряно именно по техническим причинам. И поэтому, чем дальше летит, тем больше процент того, что он может упасть, условно говоря. Напомню, все эти самолеты построены еще во времена Советского Союза", - сказал эксперт.

Также удлиняется время выполнения операции, возникает вопрос с подготовкой пилотов, продолжил Жирохов. Он пояснил:

"Квалификация пилотов не всегда позволяет, например, дозаправляться в воздухе. Это такой достаточно важный элемент, который далеко не все пилоты даже первой категории могут делать. Поэтому полагаться на то, сможет дозаправиться самолет или не сможет, или всю нагрузку перекладывать на 2-3-4 экипажа, которые могут это делать - это при планировании огромная проблема. Не думаю, что россияне на это пойдут".

Информация о перемещении российских "стратегов"

Как сообщал УНИАН, вчера OSINT-исследователь MT Anderson со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что российские оккупационные войска стягивают боевые самолеты Ту-95МС в Сибирь на авиабазу "Белая".

Есть предположение, что самолеты были отведены так далеко - на расстояние 4500 км от границы с Украиной - после того, как украинские дроны прилетели на авиабазу дальней авиации РФ "Оленья" в Мурманской области (который находится около 1 800 км от северной границы Украины) и аэродром "Энгельс" (расположен в Саратовской области РФ на расстоянии около 600 км от границы Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: