Агентство сообщает, что приказ о временной остановке поставок оружия Украине был отдан лично главой Пентагона Питом Хегсетом без согласования с Белым домом.

Примерно через неделю после того, как Дональд Трамп начал второй президентский срок, американские военные отдали приказ трем грузовым авиакомпаниям, базирующимся на авиабазе Довер в Делавэре и на американской базе в ОАЭ - остановить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением, направлявшихся в Украину. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в течение нескольких часов в Вашингтон поступили яростные запросы от украинцев в Киеве и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки.

"Кто отдал приказ Транспортному командованию ВС США, известному как TRANSCOM, приостановить полеты? Речь идет о постоянной остановке всей помощи? Или только временной? Высшие должностные лица в сфере национальной безопасности - в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте - не могли дать ответов. В течение недели полеты возобновились", - сказано в статье.

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Устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета, согласно записям TRANSCOM, изученным изданием.

Отмена рейсов произошла после того, как Трамп завершил 30 января в Овальном кабинете совещание по Украине, в котором участвовали Хегсет и другие высокопоставленные чиновники национальной безопасности. Во время совещания была высказана идея о прекращении помощи Украине, сообщили два человека, знакомые с ходом совещания, но президент не дал указания прекратить помощь Украине.

Важно, что Трамп не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные чиновники национальной безопасности, участвовавшие в совещании, согласно нескольким источникам Reuters.

В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию Белый дом сообщил, что Хегсет следовал директиве Трампа приостановить помощь Украине, что, как он сказал, было позицией администрации на тот момент. При этом не было объяснений, почему высокопоставленные чиновники национальной безопасности, участвующие в обычном процессе принятия решений, не знали об этом приказе, и почему он был так быстро отменен.

Согласно данным, проанализированным Reuters, отмена полетов обошлась TRANSCOM в 2,2 миллиона долларов.

"История с отменой рейсов, впервые подробно описанная Reuters, указывает на порой хаотичный процесс принятия решений в администрации Трампа и структуру командования, которая неясна даже для ее собственных высокопоставленных членов. Многодневная пауза в полетах, подтвержденная пятью осведомленными источниками, также свидетельствует о путанице в том, как администрация разрабатывает и реализует политику национальной безопасности", - отмечается в статье.

Многие нынешние и бывшие чиновники Пентагона говорят, что ведомство страдает от внутренних разногласий по вопросам внешней политики, глубоко укоренившихся обид и неопытности персонала.

Интересно, что журналистам не удалось установить точно, когда офис Хегсета приказал отменить грузовые рейсы. Два источника сообщили, что украинские и европейские чиновники начали спрашивать о паузе уже 2 февраля. Записи TRANSCOM указывают на то, что был устный приказ от "SECDEF" - министра обороны - прекратить полеты и что они возобновились к 5 февраля. Марк Кансиан, отставной морской офицер и эксперт по обороне из аналитического центра Центра стратегических и международных исследовани, сказал:

"Это соответствует политике администрации действовать быстро, ломать все и разбираться позже. Это их философия управления. Это здорово для Кремниевой долины. Но когда вы говорите об учреждениях, которые существуют сотни лет, вы столкнетесь с проблемами".

Важно, что отмененные рейсы содержали оружие, которое давно было одобрено администрацией Байдена и санкционировано законодателями на Капитолийском холме.

Reuters также не удалось узнать, знал ли Хегсет или его команда, как будет действовать приказ TRANSCOM, или что приказ станет существенным изменением в политике США в отношении Украины. Источники заявили, что Хегсет неверно истолковал обсуждения с президентом политики Украины и поставок помощи, не вдаваясь в подробности.

Еще четыре человека сказали, что небольшая группа сотрудников в Пентагоне, многие из которых никогда не занимали государственную должность и которые в течение многих лет выступали против помощи США Украине, посоветовали Хегсету рассмотреть возможность приостановки помощи стране.

Два человека отрицали, что действительно произошло прекращение помощи. Один из них описал это как логистическую паузу. Один из них сказал:

"Они просто хотели разобраться в том, что происходит, и в результате люди неверно истолковали это как: "Вам нужно все прекратить".

По словам источников, внутренняя борьба усложнила процесс принятия политических решений. В то время, когда Кит Келлог и Стив Виткофф пытаются заключить мирное соглашение с Россией и Украиной, сотрудники за кулисами выступали за то, чтобы США прекратили поддержку Киева - политика, которая разозлила украинских чиновников и заставила европейских союзников заполнить пробел.

Издание отмечает, что несмотря на короткую паузу в феврале и более длительную, начавшуюся в начале марта, администрация Трампа возобновила отправку последней помощи, одобренной при президенте Джо Байдене.

Помощь США для Украины

Благодаря подписанному соглашению о недрах Украина в этом году может получить от США вдвое больший объем помощи - 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что США выделили 15 миллиардов долларов для Украины в 2025 году и еще 15 миллиардов на 2026 год. Однако благодаря недавно созданному Фонду инвестиций в реконструкцию Украина может получить все 30 миллиардов в этом году.

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