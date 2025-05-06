Из-за критической навигационной ошибки эскадра во время учений налетела на рифы.

Ночь на 8 сентября 1923 года военно-морские силы США потеряли одновременно семь своих эсминцев. Как пишет Slashgear, они не подвергались атаке и не участвовали в бою – просто проводили скоростные учения вдоль побережья Тихого океана.

Худшая катастрофа в истории американского флота

Четырнадцать эсминцев класса Clemson из 11-й эскадры эсминцев шли колонной из Сан-Франциско в Сан-Диего, имитируя условия военного времени на скорости 20 узлов в тумане и темноте. Однако критическая навигационная ошибка заставила головной корабль, USS Delphy, повернуть слишком рано, что привело к страшной катастрофе.

"Через несколько минут Delphy на полной скорости врезался в скалы, за ним последовали еще шесть эсминцев: S.P. Lee, Young, Woodbury, Nicholas, Fuller и Chauncey. Погибли двадцать три моряка, большинство из них на борту Young, который перевернулся, врезавшись в подводный риф… Хотя трагический взрыв атомной подводной лодки USS Thresher в 1963 году унес больше жизней, эта катастрофа мирного времени остается самой значительной потерей кораблей ВМС, не вызванной войной", - отмечается в статье.

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Главные причины катастрофы

Эскадра полагалась на навигационное счисление: метод, который корабли использовали для навигации до изобретения GPS. Напитан Эдвард Х. Уотсон и штурман его флагмана, лейтенант-коммандер Дональд Хантер, не поверили и проигнорировали радиосигналы, которые показывали, что эскадра сбилась с курса.

Проблему усугубляло необычное состояние океана, вызванное Великим землетрясением Канто в Японии всего за неделю до этого. Оно вызвало сильные, необычные течения через Тихий океан, которые сместили корабли с намеченного пути:

"Когда "Дельфи" повернула на восток, ожидая войти в пролив Санта-Барбара, эскадра фактически находилась в нескольких милях к северу — прямо на линии мыса Хонда, участка береговой линии, печально известного своими зазубренными скалами, прозванного "Челюстью дьявола".

При этом кораблям было приказано сохранять плотный строй и полную скорость, имитируя условия военного времени. Промеры глубины не производились. В течение пяти минут после поворота начался хаос: семь кораблей были выброшены на берег или разбиты, еще два повреждены, а пять едва избежали гибели, снизив скорость или не подчинившись приказу о построении.

В результате одни из самых мощных эсминцев ВМС в мире на тот момент, остались там, где они разбились, и позже были проданы на металлолом. Одиннадцать офицеров предстали перед судом, это было крупнейшее судебное разбирательство в истории ВМС.

Инциденты с ВМС США

В конце апреля сообщалось, что во время резкого маневра авианосца USS Harry S. Truman для избежания атаки хуситов за борт упал истребитель F/A-18 Super Hornet, самолет утонул.

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