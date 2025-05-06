Писатель умер в реанимации больницы "Феофания", сообщила его дочь.

На 86-м году жизни скончался украинский писатель, лауреат Шевченковской премии Валерий Шевчук. О потере на своей странице в фейсбуке сообщила его дочь Юлианна Шевчук.

По ее словам, художник умер в реанимации больницы "Феофания", последние дни был в очень тяжелом состоянии.

"Отошел в вечность на 86-м году жизни мой отец, писатель Валерий Шевчук. Закончились его земные страдания... Отмучился сам и отмучил нас... Вечный покой пошли ему, Господи, а свет извечный пусть ему светит. Покойся в мире, папа!" - написала дочь писателя.

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Валерий Шевчук - уроженец Житомира. Он является автором около 500 научных и публицистических статей по вопросам истории литературы, исследователь и переводчик на современный украинский язык произведений древнеукраинской литературы, сообщает сайт Житомирского облсовета.

"Перу писателя также принадлежат почти 40 изданий для взрослых и детей. Это романы, повести, сборники рассказов и сказок, а также сборник пьес "Драматургия", сборник стихов "Город дней", автобиография "Сад житейский мыслей, трудов и чувств". Художественные его произведения переведены на 22 языка мира, некоторые из них экранизированы и поставлены на театральной сцене. Написал двухтомную историю украинской литературы "Муза роксоланская". Был и остается одной из центральных фигур Житомирской прозаической школы", - говорится в сообщении.

Писатель является лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, премии фонда Антоновичей, литературных премий имени Евгения Маланюка, Елены Пчилки, Александра Копыленко, Ивана Огиенко и других.

Последние потери, о которых писал УНИАН

21 апреля умер народный депутат Владимир Мороз, который был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он входил в состав депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде Украины.

В этот же день стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Он умер в возрасте 88 лет в ватиканском доме Санта-Марта, сообщил кардинал Кевин Фаррелл, камерленг Святой Римской Церкви.

А 6 апреля остановилось сердце украинской актрисы театра и кино, звезды фильма "За двумя зайцами" Таисии Литвиненко. На момент смерти знаменитости было 90 лет. Литвиненко была одной из самых ярких украинских актрис прошлого века.

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