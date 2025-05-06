УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдут напряженный триллер "Серфер" с Николасом Кейджем, молодежный комедийный хоррор "Клоун Фрэндо" и еще несколько новинок на любой вкус.

Тем временем, онлайн можно будет посмотреть южнокорейскую спортивную драму "Партия" с Ли Бьон Хоном, а также комедии "Бабули" и "Лето 69".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Серфер

The Surfer (США, Великобритания, Австралия, Ирландия, 2024, психологический триллер)

В центре сюжета фильма – мужчина, который возвращается в живописное место своего детства, чтобы провести день с сыном. Но вместо спокойствия он сталкивается с агрессией местных серферов, которые провозгласили себя хозяевами пляжа. Униженный, он решает не убегать, а остаться. Его одинокий протест превращается в бескомпромиссную войну – за уважение, за достоинство, за себя самого. В течение семи дней напряжение нарастает, границы стираются, а борьба становится все более жестокой. "Серфер" – история о человеке, которого загнали в угол... И который отказался сдаться.

Главные роли сыграли Николас Кейдж ("Дикие сердцем", "Невыносимая тяжесть огромного таланта", "Рэнфилд", "Собиратель душ"), Финн Литтл ("Мой ангел", сериал "Йеллоустоун"), Рагель Роман ("Фуриоза: Безумный Макс. Сага"), Джулиан МакМехон ("Фантастическая четверка") и другие.

Снял ленту ирландский режиссер Лоркан Финнеган ("Вивариум", "Ноцебо").

Мировая премьера "Серфера" состоялась еще в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, однако в кинотеатры он попал только через год.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть", но лишь 45% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Клоун Фрэндо

Clown in a Cornfield (США, 2025, комедия/ужасы)

В центре сюжета фильмов – семья Мейбрук, которая переезжает в небольшой и спокойный американский городок Кэтл-Спрингс, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но городок имеет свои жуткие секреты, среди которых странный и ужасающий Клоун по имени Фрэндо – символ популярного когда-то кукурузного сиропа. Одним темным вечером, после ежегодного празднования в честь Фрэндо, в городе начинаются жестокие убийства подростков – Клоун вышел на охоту и от него не убежать.

Среди прочих в фильме сыграли Кевин Дюранд (сериалы "Остаться в живых", "Штамм"), Кэти Дуглас (сериал "Джинни и Джорджия"), Карсон МакКормак (франшиза "Шазам!", сериал "Ключи Локов") и др.

Режиссером фильма выступил Эли Крейг, который до этого снял комедийные хорроры "Маленькое зло" и "Убойные каникулы".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Безумные копы

Greedy People (США, 2025, комедия/криминал)

Этот фильм, также известный под названием "Жадные люди", рассказывает о двух непутевых полицейских, которые, приехав на вызов, случайно совершают двойное преступление: убивают хозяйку дома и, заметая следы, обворовывают дом. И на этом они не останавливаются.

Главные роли в фильме сыграли Джозеф Гордон-Левитт ("500 дней лета", "Начало", "Сноуден"), Химеш Патель ("Вчера", "Тенет"), Лили Джеймс ("Золушка", "Железный коготь", сериал "Пэм и Томми"), Саймон Рекс ("Красная ракета", "Моргни дважды"), Узо Адуба ("Оранжевый – хит сезона", "Резиденция") и другие.

Режиссером выступил Потси Пончироли, который больше всего отметился продюсерской работой.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 59% одобрения от критиков и 56% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 45 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Сентиментальное путешествие на планету Параджанова

Сентиментальна подорож до планети Параджанова (Украина, 2024, документальный)

Лента является одой Сергею Параджанову, великому кинорежиссеру и гениальному художнику ("Тени забытых предков", "Цвет граната"), чья жизнь и творчество были тесно связаны с Украиной, по случаю столетнего юбилея от его рождения. Это увлекательное путешествие в мир Сергея Параджанова, в котором уникальные архивные материалы сочетаются с сюрреалистическими кукольными сценами, плавно стирающими границы между воображением и реальностью.

Снял ленту украинский режиссер Тарас Томенко, наиболее известный как создатель фильма-исторического исследования "Дом "Слово".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Похищенный

Rapito / Kidnapped: The Abduction of Edgardo Mortara (Франция, Германия, Италия, 2023, драма/исторический)

В основу фильма легла реальная история о похищении еврейского мальчика Ватиканом, которая всколыхнула всю Европу и стала катализатором падения Папского государства. Отправная точка сюжета – 1858 год. По всей Европе веет ветер свободы, однако в Болонье до сих пор действует королевская власть Папы. В еврейском квартале города происходит неслыханное событие: в дом одной супружеской пары врываются папские солдаты. Оказывается, что их семилетнего сына еще младенцем тайно крестила служанка, и, согласно папскому закону, ребенка нужно забрать для католического воспитания. Мальчик оказывается в эпицентре борьбы, которая приобретает политическое измерение. С одной стороны этого столкновения оказываются разъяренные родители и международное еврейское сообщество, а с другой – Папское государство, которое любой ценой хочет доказать собственное могущество.

Сценарий к фильму написан на основе книги Даниэле Скализе "Дело Мортари: правдивая история еврейского мальчика, похищенного Папой". Снял фильм титулованный итальянский режиссер Марко Беллоккьо, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за жизненные достижения и "Почетной пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 71% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Все началось с МАМЫ

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan (Франция, Канада, 2025, комедия/мелодрама)

По сюжету фильма, счастливая многодетная мать рожает шестого ребенка в Париже. Но врачи неожиданно сообщают, что сын никогда не сможет ходить из-за врожденного порока. Вместо того, чтобы смириться, мать верит, что произойдет чудо, и мальчик пойдет в первый класс на собственных ногах. Так и произошло. И теперь мама хочет для своего сына всего только самого лучшего: карьеру в балете, идеальную жену и лучшую работу. И чтобы мальчик не разговаривал с незнакомцами в метро, даже если ему уже почти 30 лет.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Спящая красавица

Dornröschen und der Fluch der siebten Fee (Германия, 2024, приключения/семейный/фэнтези)

Очередная интерпретация классической сказки рассказывает о юном принце Парвусе, который должен развеять проклятие, уже сто лет сковывающее королевство, чтобы спасти спящую принцессу Розабеллу. Но действительно ли он тот, кто способен осуществить эту миссию? Сомнения не дают ему покоя, а времени остается мало. По подсказке мыслей Розабеллы, доносящихся до него сквозь магический туман, он должен добраться до замка, прежде чем зловещее заклятие темной феи Рубии осуществится. Но Рубия хорошо позаботилась о защите своих владений: никто еще не смог пройти сквозь колючий заслон – живую изгородь Гекберта, которая не только разговаривает, но и имеет ненасытный аппетит. Парень решается на невозможное: перехитрить Гекберта и встретиться лицом к лицу с Рубией и ее теневыми созданиями.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов.

Партия

Seungbu / The Match (Южная Корея, 2025, байопик/спорт/драма)

В центре сюжета этого фильма, основанного на реальных событиях, легендарный мастер игры в го Чо Хунхён, который, проиграв своему бывшему другу и ученику, пытается вернуть свой титул в ожесточенной битве ума и мастерства.

Главную роль в фильме исполнил один из самых известных южнокорейских актеров современности Ли Бён Хон, который, в частности, сыграл фронтмена в хитовом сериале "Игра в кальмара". Также его можно было увидеть в ряде голливудских блокбастеров, среди которых "G.I. Joe: Атака Кобры", "Терминатор: Генезис", "Великолепная семерка" и "РЭД 2".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Фильм станет доступен на Netflix с 7 мая 2025 года.

Бабули

Nonnas (США, 2025, комедия)

Главный герой фильма – мужчина, который, потеряв любимую мать, рискует всем, чтобы почтить ее память и открыть итальянский ресторан, в котором шеф-поварами будут работать бабушки.

В фильме сыграли Винс Вон ("Незваные гости", "Химеры", сериал "Настоящий детектив"), Сьюзен Серендон ("Тельма и Луиза", "Голод", "Очень плохие мамочки 2"), Лоррейн Бракко ("Славные парни", сериал "Клан Сопрано"), Талия Шайр (франшиза "Рокки", "Мегалополис"), Линда Карделлини (франшиза "Мстители", сериал "Безумцы"), Джо Манганьелло (франшиза "Супер Майк", сериал "Настоящая кровь") и другие.

Снял фильм американский писатель и режиссер Стивен Чбоски ("Хорошо быть тихоней", "Чудо").

Фильм станет доступен на Netflix с 9 мая 2025 года.

Лето 69

Summer of 69 (США, 2025, комедия/драма)

В центре сюжета фильма – неуклюжая старшеклассница Эбби, которая нанимает экзотическую танцовщицу, чтобы та помогла ей соблазнить перед выпускным популярного парня Макса, в которого она давно влюблена.

Главные роли в ленте сыграли Хлоя Файнман ("Вавилон", "Мегалополис"), Сэм Морелос (сериал "Шоу 90-х"), Мэтт Корнетт (франшиза High School Musical), Чарли Дэй (франшизы "Тихоокеанский рубеж", "Несносные боссы", сериал "В Филадельфии всегда солнечно") и другие.

Сняла фильм американская актриса и режиссер Джиллиан Белл ("Развлечения взрослых девушек", сериал "Рассказ о ходячих мертвецах"), для которой это полнометражный дебют по ту сторону камеры.

Сейчас оценка ленты на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Фильм станет доступен на Hulu с 9 мая 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы мая 2025 года – на этой неделе на Peacock стартует второй сезон криминальной черной комедии "Покерфейс"

Марина Григоренко