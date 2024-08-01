Он утверждает, что БПЛА является эффективным, когда наносит удар по плоскостным целям, которые могут поддерживать возгорание, как нефтебазы.

Военный эксперт Валерий Рябых рассказал о том, что чтобы попасть беспилотнику в определенную цель, нужно донаведение на конечном участке полета.

По его словам, беспилотник должен быть оснащен средствами для точного удара или иметь соответствующую систему наведения, программные и аппаратные средства для уточнения цели по сохраненному образу.

"Если, например, "шахед" запускается по определенным координатам без дополнительной подготовки, отклонения могут достигать нескольких десятков метров. Поэтому, если беспилотник несет небольшую нагрузку, чтобы гарантированно поразить цель, то он должен быть высокоточным и наводиться", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

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Он утверждает, что БПЛА является эффективным, когда наносит удар по плоскостным целям, которые могут поддерживать возгорание, как нефтебазы.

"Однако для точечного поражения целей беспилотник либо должен быть оснащен программно-аппаратными средствами для точного наведения, либо должен непосредственно управляться. На большой дистанции для этого используются средства ретрансляции, которые имеют ограничения до 100 км", - пояснил Рябых.

Он добавил, что, если беспилотник использует инерциальную систему наведения, которая обычно подкрепляется GPS-наведением, то "шахэды" не могут использовать военный сегмент GPS и пользуются общедоступным.

"То есть погрешность закладывается от десяти до нескольких десятков метров. Поэтому для точного поражения определенной цели необходимо донаведение на конечном участке полета", - добавил аналитик.

Война в Украине - использование дронов РФ

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По его словам, вчера в радиусе 100 метров от дома прилетело три дрона, но они все были сбиты ПВО. При этом добавил, что он и охрана решили, что это была случайность и дроны направлялись куда-то по другому маршруту на какую-то цель.

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