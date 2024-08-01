Пономарев прокомментировал инцидент, назвав его "вторым днем рождения".

Дом российского оппозиционера Ильи Пономарева в Киевской области получил повреждения после ночной атаки дронов. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, политик и его жена получили "многочисленные ранения", но их жизням ничего не угрожает.

Известно, что БПЛА взорвался в пяти метрах от входной двери. Дом получил разрушения. На фотографиях, которые публикуют в сети, на лице и груди Пономарева видны царапины и многочисленные кровоподтеки.

Ранее, 31 июля, на территорию участка Ильи Пономарева уже прилетало три дрона. Однако они были сбиты ПВО и упали на расстоянии 50-100 метров от дома, причинив лишь незначительный ущерб.

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Позже сам Пономарев прокомментировал инцидент, назвав его "вторым днем рождения". Он добавил, что это была пятая попытка покушения на него - наиболее нестандартная и более успешная, чем предыдущие.

Российский оппозиционный деятель и бывший член фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Илья Пономарев переехал в Украину вскоре после аннексии Крыма Россией. В 2019 он получил украинское гражданство. В России против Пономарева заведено несколько уголовных дел.

Ночная атака по Украине - что известно

В ночь на 1 августа противник ударил по украине баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и Крыма, а также ударными БпЛА типа "Shahed" по направлениям мыс Чауда – Крым, Курск – РФ.

"Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 7-ми "шахедов". Все сбито противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровщине", - отметили в Воздушных Силах.

Перед этим, ночью 31 июля российские оккупанты совершили массированную атаку с применением дронов. В целом враг запустил 89 ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все цели были уничтожены.

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