Он отметил, что атака дронами на дом в Киевской области была целенаправленная и назвал заказчиком Путина.

Атака дронов на дом российского оппозиционера Ильи Пономарева в Киевской области происходила два дня подряд, но сегодня это закончилось ранениями и контузией его жены. Об этом Пономарев рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, вчера в радиусе 100 метров от дома прилетело три дрона, но они все были сбиты ПВО. При этом он и охрана решили, что это была случайность и дроны направлялись куда-то по другому маршруту на какую-то цель.

"Но сейчас мы понимаем, что они направлялись к дому", - сказал Пономарев. По его словам, это стало понятно, когда уже сегодня после отбоя воздушной тревоги, когда ПВО не работала, дрон долетел до дома.

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"Дрон от нас (речь идет о нем и жене - УНИАН) был на расстоянии 7 метров, но дом нас спас, потому что стены достаточно прочные, поэтому мы и живы, но крови много, ранений много, но они не тяжелые - жить будем и агрессора преодолеем", - сообщил Пономарев.

Также отметил, что у жены контузия, а также они получили ранения от обломков дрона и разбитого стекла.

Пономарев отмечает, что жить сейчас в доме нельзя, потому что нужно проводить ремонтные работы. "Но там нельзя жить и из-за вопроса безопасности. Потому что, если они знают координаты и они начали по нему бить, то это то же самое как происходило с Измаилом Гания в Иране (речь идет о политическом лидере палестинской группировки ХАМАС, который был убит в своей резиденции - УНИАН) и здесь по иронии судьбы к нам летят эти иранские дроны", - отметил он.

Пономарев убежден, что это месть Москвы за его деятельность и других оппозиционеров. При этом считает, что заказчиком является диктатор Владимир Путин. "Потому что это его интерес. Он уже много лет обвинял нас в том, что мы имели определенное отношение, но это полный бред, конечно, к терактам в "Крокус-Сити" и нападению на другие гражданские объекты России", - сказал Пономарев.

По его словам, угрозы ему поступают постоянно, но он на это не обращает внимания. "Мы знаем, что заказ есть и, я считаю, что они сделали такой метод атаки потому, что не могут до меня добраться другим путем. Потому что на Западе и в Украине я надежно прикрыт спецслужащими и охранниками. Я чувствую себя в безопасности, и в Украине чувствую себя в безопасности", - сказал оппозиционный политик России. Он отметил, что в доме чувствовал себя в безопасности, потому что "это такой особняк, в который попасть очень трудно", но россияне придумали такой "креативный метод", который может быть применен и к другим людям.

Атака на дом Пономарева - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Пономарев, комментируя атаку дронами на дом, где он проживал с женой, назвал это "вторым днем рождения". Он добавил, что это была пятая попытка покушения на него - наиболее нестандартная и более успешная, чем предыдущие.

Бывший член фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Илья Пономарев переехал в Украину вскоре после аннексии Крыма Россией. В 2019 году он получил украинское гражданство. В России против Пономарева заведено несколько уголовных дел.

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