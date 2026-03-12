Украина не получила все обещанные на 'Рамштайне' ракеты-перехватчики PAC-3, - Зеленский

Всего было обещано предоставить несколько десятков таких ракет-перехватчиков.

В Украину только частично поступила партия ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, о которых было договорено еще в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

"Деталей о "Петриоте" много не могу сказать, не могу делиться. На уровне НАТО, "Рамштайна", это известная информация, в последний раз несколько стран договорились, что передадут несколько десятков ракет для систем "Петриот" Украине", – отметил Зеленский.

Как пояснил президент Украины, он не будет называть эти страны, потому что было договорено не распространять эту информацию публично.

Видео дня

"В принципе, это правильно, пока все эти ракеты не пришли. Частично что-то поступало, но еще не все из той договоренности во время "Рамштайна". И поэтому, информационно готовить Российскую Федерацию с этой точки зрения просто опасно", - подчеркнул Зеленский.

Оружие для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, 12 февраля после заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что Германия планирует отправить в Украину дополнительные ракеты-перехватчики PAC-3, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Patriot. В частности, Германия собиралась отправить Украине 5 дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны предоставят в общей сложности 30 таких перехватчиков PAC-3.

10 марта стало известно, что Германии удалось собрать среди союзников ракеты PAC-3 к системам Patriot для Украины, они уже находятся в пути. В частности, Писториус добился закупки около 30 новейших управляемых ракет PAC-3 у нескольких европейских партнеров. Еще несколько таких ракет будут поставлены из запасов Вооруженных сил Германии.

11 марта Зеленский сообщил, что Украина получила немецкую часть от обещанных ракет-перехватчиков различными странами на последнем заседании в формате "Рамштайн".

Вас также могут заинтересовать новости: