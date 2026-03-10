Иран применяет ракеты иначе, чем все ожидали: аналитики объяснили, что это означает

Эксперты считают, что одной из самых больших проблем для США и их союзников остаются ударные дроны.

Во время войны, которая продолжается на Ближнем Востоке уже десятый день, Иран активно использует ракеты и дроны для ударов по соседним странам. Впрочем, как пишет Business Insider, масштаб разрушений пока ограничен из-за эффективной работы систем противовоздушной обороны Израиля, Соединенных Штатов Америки и их арабских союзников в регионе.

По мнению военных аналитиков, иранские силы могут пытаться сохранить остатки своего ракетного потенциала, используя более рассредоточенную стратегию.

В частности, старший аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке компании RANE Райан Бол (Ryan Bohl) отмечает: самым большим сюрпризом стало то, что Иран не пытался массированными ударами прорвать системы ПВО арабских стран Персидского залива.

По его словам, Тегеран в основном либо рассредоточивает удары, либо концентрирует их на Объединенных Арабских Эмиратах, где системы противовоздушной обороны демонстрируют эффективность, сопоставимую с израильскими.

Хватит ли Ирану ракет

Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли иранская армия, которая, вероятно, действует с минимальным централизованным управлением, сохранить свои ракеты и дроны, на которые активно охотятся США и Израиль. Массированная воздушная кампания, начавшаяся 28 февраля, нанесла серьезный удар по иранскому арсеналу. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сообщил, что менее чем через неделю после начала боевых действий количество ракетных атак Ирана сократилось более чем на 80%.

Израильские военные также заявляют, что уничтожено примерно 75% иранских пусковых установок.

"Пока сложно сказать, является ли осторожность в применении вооружения частью стратегии Тегерана или результатом потерь после американских и израильских ударов. По данным иранских государственных СМИ, по состоянию на 5 марта Иран выпустил около 500 баллистических и крылатых ракет и запустил примерно 2000 дронов", - говорится в статье.

По оценкам экспертов, Иран активно использует короткосрочные баллистические ракеты Fateh-110. В то же время более современные ракеты средней дальности, такие как Khorramshahr-4 и Fattah-1 (которую Тегеран называет гиперзвуковой), применяются значительно реже.

Профессор международных отношений, доцент кафедры политики и международных отношений Университета Маунт-Аллисон Джеймс Девайн отмечает, что нынешняя тактика Ирана отличается от предыдущих лет. Вместо массированных атак по одному объекту Тегеран наносит регулярные, но относительно небольшие удары по широкому кругу целей.

По мнению Девина, такая тактика может быть направлена не только на нанесение ущерба, но и на истощение запасов ракет-перехватчиков у США и их союзников.

"Партизанская война" в воздухе

Фрагментарные атаки могут также свидетельствовать о проблемах с централизованным управлением в вооруженных силах Ирана. После гибели верховного лидера страны в результате масштабного авиаудара, вместе с рядом других высокопоставленных чиновников, министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Иран перешел к так называемой "мозаичной обороне" - системе, которая позволяет военным подразделениям действовать более автономно.

Аналитик Араш Азизи из Бостонского университета считает, что эта стратегия действительно применяется на практике. По его словам, хотя Иран понес значительные потери в военных ресурсах, он все еще способен рационально распределять остатки вооружения и даже продолжать производство, что позволяет ему поддерживать боевые действия.

Особенно важную роль играют беспилотники, в частности дроны типа Shahed, которые остаются серьезной угрозой.

"Фактически Иран ведет войну, похожую на партизанскую", – отмечает Азизи.

Подземные "ракетные города"

Иран также создал сеть подземных баз, известных как "ракетные города", где хранятся ракеты и пусковые установки. Именно эти объекты стали одной из главных целей американских ударов стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit. Впрочем, даже если ракеты остаются в запасе, уничтожение пусковых установок существенно уменьшает возможности Ирана для их запуска.

По мнению аналитиков, одной из самых больших проблем для США и их союзников остаются простые ударные дроны.

"Именно дрон типа Shahed остается угрозой, для которой США, Израиль и страны Персидского залива пока не имеют идеального решения", - отмечает Райан Бол.

Речь идет о том, что подобную проблему переживает Украина, где эти беспилотники использует Россия.

Удары по американским объектам

Несмотря на эффективную ПВО, Ирану удалось нанести отдельные удары по американским военным объектам. В частности, 1 марта иранский боеприпас попал в командный центр в Кувейте, в результате чего погибли шесть американских военных.

Спутниковые снимки также показали повреждение радара системы THAAD в Иордании и подобных объектов в ОАЭ.

Иран также применял ракеты с кассетными боеголовками против Израиля. Они не способны нанести значительные разрушения укрепленным сооружениям, но представляют серьезную опасность для гражданских лиц.

"Такие боеприпасы трудно перехватывать, и они очень опасны для незащищенных целей и мирного населения", - объясняет Джеймс Девин.

В то же время эксперты не считают их "решающим оружием", хотя они могут усилить политическое давление на США и Израиль.

Потери Ирана в войне

Напомним, Иран потерял часть своего военного авиапарка, а также топливозаправщики Boeing на двух стратегических аэродромах. По данным Soar и OSINT-аналитика Samir, на территории международных аэропортов в Ширазе и Тегеране зафиксировано уничтожение ряда самолетов.

В аэропорту Шираз поражены 2 военно-транспортных самолета C-130 Hercules и тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, в столичном аэропорту Мехрабад - не менее 3 самолетов Boeing 747 и 3 Ил-76.

