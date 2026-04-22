США столкнулись с 'украинской математикой' в войне против Ирана

Проблема США заключается не в технологиях, а в бюрократической системе закупок, тогда как Украина оперативно справилась с проблемой.

Соединенные Штаты сталкиваются с невыгодной "математикой войны", используя дорогие ракеты для перехвата дешевых беспилотников, применяемых Ираном, пишет аналитик журнала Fortune Аарон Бринилдсон.

Как отмечает автор, иранские дроны типа Shahed, оснащенные простыми двигателями и собранные из коммерческих компонентов, стоят от $20 тыс. до $50 тыс. и применяются для ударов по городам, энергетической инфраструктуре и военным объектам. В частности, такие аппараты использовались при атаке на американскую базу Victory Base Complex в Багдаде в начале апреля 2026 года.

В ответ американские силы нередко применяют ракеты стоимостью свыше $1 млн за единицу.

"Сейчас у США есть ответ за $1 млн на вопрос за $20 тыс.", – пишет автор, указывая на дисбаланс затрат.

Подобная ситуация уже наблюдалась в войне России против Украины, где массовое применение дешевых дронов позволяло перегружать системы противовоздушной обороны. Россия, как отмечается, может терять более 75% таких беспилотников и при этом сохранять преимущество за счет их массового использования.

Украина, столкнувшись с этой угрозой, разработала более дешевый ответ – перехватчики стоимостью около $1–2 тыс., которые уничтожают дроны до достижения цели. Производство таких систем ведется тысячами в месяц, что позволяет снизить стоимость противодействия российским дронам, пишет аналитик.

Автор подчеркивает, что проблема США заключается не в технологиях, а в системе закупок. Согласование требований ранее занимало более 800 дней, включение новых программ в бюджет – более двух лет, а разработка и развертывание вооружений – в среднем около 12 лет. Эта система, созданная во времена холодной войны для контроля расходов, плохо адаптирована к современным угрозам, где требуется быстрое внедрение дешёвых и массовых решений.

Несмотря на попытки реформирования, включая отказ от прежней процедуры согласования требований и расширение гибких контрактных механизмов, бюджетная система остаётся во многом неизменной. В результате, как отмечается, США рискуют продолжить закупку дорогих ракет вместо поиска более эффективных решений.

Автор резюмирует, что в условиях распространения дешевых беспилотников ключевым фактором становится не технологическое превосходство, а способность быстро и массово внедрять недорогие средства противодействия.

Ранее эксперты CNN заявили, что США значительно истощили свои арсеналы ракет во время войны с Ираном и создали "краткосрочный риск" сокращения боеприпасов в будущем конфликте, если он возникнет в ближайшие несколько лет.

Сегодня, 22 апреля, Дональд Трамп объявил о продлении срока режима прекращения огня в Иране. По словам американского лидера, об этом его попросил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

