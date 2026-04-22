США значительно истощили свои запасы ракет во время войны с Ираном: в CNN привели данные

Издание предполагает, что потребуются годы, прежде чем запасы этого оружия вернутся к довоенному уровню.

По словам экспертов и трех человек, знакомых с недавними внутренними оценками Министерства обороны, американские военные значительно истощили свои арсеналы ключевых ракет во время войны с Ираном и создали "краткосрочный риск" сокращения боеприпасов в будущем конфликте, если он возникнет в ближайшие несколько лет, сообщает CNN.

Издание приводит данные, что согласно анализу, проведенному Центром стратегических и международных исследований, за последние семь недель войны американские вооруженные силы израсходовали не менее 45% своих запасов ракет точного удара, не менее половины запасов ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических ракет, а также почти 50% запасов ракет-перехватчиков системы ПВО Patriot.

По словам источников, знакомых с результатами оценки, эти цифры почти полностью совпадают с секретными данными Пентагона о запасах США.

Примечательно, что ранее в этом году Пентагон заключил ряд контрактов, которые должны способствовать расширению производства ракет. Однако, по словам экспертов CSIS и источников, срок поставки для замены этих систем составляет от трех до пяти лет даже при условии увеличения производственных мощностей.

"В краткосрочной перспективе США, вероятно, располагают достаточным количеством бомб и ракет, чтобы продолжать боевые действия против Ирана при любом сценарии, если хрупкое перемирие не удастся сохранить", – говорится в статье.

Однако, как отмечается в анализе CSIS, количество критически важных боеприпасов, оставшихся на складах США, уже не является достаточным для противостояния с таким равноценным противником, как Китай.

Предполагается, что понадобятся годы, прежде чем запасы этого оружия вернутся к довоенному уровню.

"Значительные расходы на боеприпасы создали период повышенной уязвимости в западной части Тихого океана. На пополнение этих запасов уйдет от одного до четырех лет, а еще несколько лет понадобится на то, чтобы довести их до необходимого уровня", – рассказал изданию полковник Корпуса морской пехоты США в отставке и один из авторов отчета CSIS Марк Кансиан.

В заявлении для CNN главный представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что военные "имеют все необходимое для выполнения задач в то время и в том месте, которые выбрал президент".

Согласно аналитическим данным и информации из источников, американские вооруженные силы также израсходовали примерно 30% своих запасов ракет Tomahawk, более 20% запасов ракет большой дальности типа Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) и примерно 20% ракет SM-3 и SM-6. Отмечается, что на обновление этих систем потребуется около четырех-пяти лет.

Издание отметило, что статистика по ракетным запасам, свидетельствующая об их исчерпании, резко противоречит недавнему заявлению президента Дональда Трампа о том, что США не испытывают недостатка ни в одном виде вооружения.

Это даже несмотря на то, что президент США обратился с просьбой о дополнительном финансировании на ракеты из-за влияния войны с Ираном на имеющиеся запасы.

"Мы просим об этом по многим причинам, даже помимо тех, о которых мы говорим в отношении Ирана. В частности, боеприпасов у нас много, но мы их сохраняем. Это небольшая цена за то, чтобы мы оставались на вершине", – сказал Трамп в прошлом месяце, имея в виду запрос на дополнительное финансирование Пентагона.

Как отмечается в отчете CSIS, недавние соглашения администрации Трампа с частными компаниями должны способствовать увеличению объемов производства. Однако в ближайшее время поставки этих ключевых боеприпасов будут относительно небольшими из-за того, что ранее заказы были незначительными.

В публикации напоминается, что еще до начала войны председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие военные руководители предупреждали Трампа, что длительная военная кампания может сказаться на запасах оружия США – особенно тех, которые предназначены для поддержки Израиля и Украины.

Кроме того, с начала конфликта демократы в Конгрессе выражали обеспокоенность по поводу объемов использованных боеприпасов и того, как это может сказаться на обороне США на Ближнем Востоке и за его пределами.

Ранее УНИАН сообщал, что, по оценкам Американского института предпринимательства, США потратили на войну примерно от 25 до 35 миллиардов долларов. Отмечается, что большая часть расходов пришлась на перехватчики. Как указывает NYT, массированные атаки дронов позволили Ирану воспользоваться пробелом в американских оборонных инвестициях, которые исторически отдавали приоритет точным, но дорогостоящим решениям. Констатируется, что противодействие иранским беспилотникам обходится США и их союзникам слишком дорогой ценой.

Также мы писали, что противостояние между Вашингтоном и Тегераном сыграло против американской экономики. Отмечается, что цены на топливо в США выросли более чем на треть, а экономисты прогнозируют ускорение инфляции и замедление экономического роста. При этом США стали крупнейшим производителем нефти и природного газа, фондовый рынок поддерживает бум вокруг искусственного интеллекта, а также страна имеет сильный доллар. А вот для других стран ситуация хуже, поскольку большинство из них являются импортерами энергоносителей, поэтому скачки цен бьют по ним значительно сильнее. МВФ уже допускает сценарий, при котором мировой экономический рост упадет до 2%.

