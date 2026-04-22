Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ американским военным продолжать блокаду иранских портов.

Президент США Дональд Трамп решил продлить срок режима прекращения огня с Ираном, который должен был истечь в среду, 22 апреля. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома написал, что принял такое решение по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

"Учитывая, что правительство Ирана серьезно расколото, что не является неожиданностью, и по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, нас попросили приостановить огонь в Иране до тех пор, пока их лидеры и представители не смогут выработать единое предложение", – говорится в сообщении Трампа.

В то же время президент США сообщил, что отдал приказ американским военным продолжать блокаду портов Ирана, а также оставаться готовыми и боеспособными.

"Поэтому я буду продолжать прекращение огня до тех пор, пока их предложение не будет подано, а обсуждения не завершатся тем или иным образом", – добавил Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что собственные источники сообщили The New York Times, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад (Пакистан), где должны были состояться переговоры с Ираном. Причиной стало отсутствие четкого ответа Тегерана относительно участия в диалоге. Американская сторона отложила поездку, поскольку Иран не подтвердил готовность направить делегацию и продолжить переговорный процесс. В то же время поездка может состояться, если Тегеран даст сигнал о готовности к диалогу.

Также мы писали, что Трамп призвал иранские власти освободить 8 женщин, которым грозит смертная казнь. Это заявление глава Белого дома сделал, отреагировав на сообщение активиста Эяла Якоби в сети X. Примечательно, что президент США обратился к Тегерану еще до того, как планировалась встреча делегаций США и Ирана в Пакистане. По мнению американского лидера, такой жест милосердия может кардинально изменить ход будущих отношений между странами.

