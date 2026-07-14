Спецоперация с роботом на Кинбурнской косе: западный аналитик раскрыл цель

Эта миссия может стать предвестником того, что будет в сфере десантных операций.

Украинский роботизированный катер подплыл до берега оккупированной Кинбурнской косы и выпустил вооруженного наземного робота, который продвинулся вглубь суши и открыл огонь. При этом ни один солдат не ступил на берег.

"Хотя это звучит как сцена из будущей войны, она недавно состоялась на юге Украины", - говорится в аналитическом материале издания TWZ.

Военный аналитик издания Томас Ньюдик описал видео, которое вчера показали украинские военные. Он отметил, что видео, снятое с беспилотника, демонстрирует фрагменты операции - беспилотное надводное судно, приводимое в движение подвесным мотором, причалило к берегу, опустило носовую аппарель и высадило наземный роботизированный комплекс. Вооруженный пулеметом робот поразил вражескую на косе.

"После высадки надводный дрон уплыл, хотя неясно, предпринималась ли какая-либо попытка вернуть самого наземного робота", - отметил аналитик.

Ньюдик допустил, что наземный робот относится к семейству Rys, производимому компанией Roboneers и вооруженному 7,62-мм пулеметом. "Эти платформы обычно включают баллистический компьютер для точной стрельбы и искусственный интеллект, помогающий в автономном обнаружении, отслеживании и поражении целей", -рассказал военный аналитик.

Он отметил, что семейство роботов Rys уже широко используется для логистики, эвакуации раненых, инженерно-саперных работ и задач боевой поддержки. Также существуют варианты для минирования и разминирования.

Аналитик добавил, что оккупированная в 2022 году Кинбурнская коса стала базой для систем радиоэлектронной борьбы, а также для ракетных и артиллерийских ударов россиян по южным областям Украины.

"Россия также построила там бетонные бункеры и разместила станцию ​​управления беспилотниками", - написал аналитик.

Он напомнил, что в конце июня Институт изучения войны сообщил, что российские войска отступили с косы под постоянным давлением Украины, а позже украинские морские пехотинцы подняли там флаг с помощью беспилотника.

"Остается неясным, вернулись ли российские войска в каком-либо виде с тех пор, а это значит, что эта операция могла быть разведывательной, демонстрацией технологий или и тем, и другим", - предположил аналитик.

Он добавил, что Кинбурнская коса является идеальным полигоном для беспилотных операций.

"Интенсивное наблюдение, артиллерийское и беспилотное прикрытие делают обычные десантные операции исключительно опасными, в то время как роботизированные системы могут проводить разведывательные и боевые задачи, не подвергая войска прямому обстрелу", - объяснил аналитик.

В заключение Ньюдик отметил, что Украина стала ведущим мировым новатором в области беспилотных надводных катеров, развернув универсальные платформы для ударных операций, сбора разведданных, логистики и, все чаще, для применения других роботизированных систем.

Спецоперация на Кинбурнской косе

Вчера 123-я бригада территориальной обороны ВСУ рассказала об уникальной операции, которую провела на Кинбурнской косе. Военные отметили, что это первая известная боевая миссия такого формата в мире.

"Это не просто технический эксперимент. Это новый подход к войне, при котором риск для человека берет на себя машина", – подчеркнули в бригаде.

Бригада показала видео, на котором видно, как надводный беспилотный с роботизированным комплексом плывет к берегу косы, а затем роботизированный комплекс выезжает на берег и ведет огонь по вражескому объекту.

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