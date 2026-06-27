Россияне не собираются уходить с Кинбурнской косы: эксперт объяснил, в чем ее важность

С Кинбурнской косы оккупанты могут контролировать часть Днепровско-Бугского лимана.

Россияне совершенно не собираются уходить с Кинбурнской косы, потому что эта территория для них слишком важна. В чём её значение для оккупантов – рассказал в эфире "Киев24" капитан первого ранга, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

По его словам, с Кинбурнской косы оккупанты могут влиять на выход в море из Николаева, контролировать часть Днепровско-Бугского лимана и создавать угрозу для украинских портов – Николаева, Херсона и Очакова.

Кинбурнская коса для оккупантов также была районом тыловой боевой подготовки. Они там не только удерживали оборону, но и восстанавливали силы, проводили подготовку личного состава.

Видео дня

"Следовательно, россияне с Кинбурна бежать не собираются, понимая, что это им крайне необходимо", – пояснил эксперт.

Поэтому, когда говорят о том, что россияне бегут, речь может идти лишь об одном-двух подразделениях, считает он.

Лакийчук подчеркнул, что Кинбурнская коса – это не остров Змеиный, а большой участок суши, поэтому вытеснить оттуда россиян будет крайне сложно.

В то же время коса уже находится под постоянным огневым контролем, а боевые действия там похожи на ситуацию на островах на Днепре, то есть там действует спецназ.

Кинбурнская коса – что там происходит

25 июня в региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины сообщили, что на Кинбурнской косе в результате мощного огневого удара Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с определенных занимаемых позиций. Также сообщалось, что на территории установлен украинский флаг.

В то же время аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что никакого наступления Сил обороны Украины на Кинбурнской косе не происходит, а российские оккупанты оттуда не уходили.

"Никакого наступления на Кинбурнской косе не происходит, а флаг был сброшен с дрона, что является просто приятным фактом", – говорилось в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: