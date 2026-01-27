США перебросят танки Abrams в Румынию

Речь идет об усилении боевых возможностей на юго-восточном фланге Альянса.

Соединенные Штаты Америки развернут в Румынии подразделение американских войск, оснащенных танками M1A2 Abrams, в рамках ротационного присутствия на юго-восточном фланге НАТО.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Румынии и начальник Генерального штаба Георгице Влад, сообщает Romania Journal. По его словам, речь идет не об увеличении численности иностранного контингента, а о повышении боевых способностей уже развернутых сил.

"Соединенные Штаты согласились сохранить тот же уровень вклада сил и, кроме того, улучшить качество и летальность сил, развернутых в Румынии. В ближайшее время будет развернут отряд американских солдат, оснащенных танками Abrams", – отметил генерал.

Видео дня

В Генштабе Румынии также сообщили, что этот вопрос был согласован с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе во время его недавнего визита в страну. Альянс подтвердил свои обязательства по обороне Румынии в соответствии с региональными планами НАТО.

В то же время в октябре Соединенные Штаты объявили о сокращении военного присутствия в Румынии – из страны был выведен батальон ротационной бригады. Несмотря на это, в Румынии остались около 1000 американских военнослужащих.

Кроме подразделений США, Румыния также принимает военные контингенты из других европейских стран. Общая численность американских и европейских сил, остающихся в стране после сокращения, составляет около 3500 военных.

Другие новости из Румынии

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минобороны Румынии Йонац Моштяну сообщал, что его ведомство планирует обеспечить открытость в вопросе поставок вооружения в рамках военной помощи для Украины, ведь по состоянию на начало 2025 года такие данные были засекречены.

В Румынии поняли, что такой подход для них невыгоден, поэтому Моштяну кратко подытожил содержание более 20 пакетов военной помощи, подчеркнув, что его страна отправила Киеву "то, что им было нужно и что у нас было в наличии от пуль и касок до танков и ракет Patriot".

Вас также могут заинтересовать новости: