В США показали новую модификацию танка Abrams: что изменилось (фото)

В частности, изменениям подверглась башня танка.

В Соединенных Штатах Америки показали прототип новой модификации своего основного боевого танка M1E3 Abrams. Фото новинки опубликовал в соцсети Х обозреватель The Chieftain.

Украинское издание "Милитарный" проанализировало обнародованные кадры и сделало вывод, что версия M1E3 сильно отличается от предшественника – M1A2 SEP. В частности, изменениям подверглась ходовая часть танка.

"Танк оснастили новыми фарами и фронтальной камерой, размещенной в специальной нише, интегрированной в верхнюю лобовую деталь. При этом механик-водитель лишен люка вместе с триплексами. Верхняя лобовая деталь визуально состоит из трех отдельных секций. Вероятно, это модульное решение, которое позволяет оперативно заменять поврежденные элементы", – говорится в материале.

Видео дня

В то же время в верхней части дополнительной бронезащиты авторы заметили конструкции, похожие на технические люки. Они могут быть предназначены для обеспечения доступа к встроенной электронике.

Также получили усиленную бронезащиту борта корпуса. При этом корма танка изменений не претерпела (по крайней мере визуально), хотя был установлен новый гибридный двигатель и трансмиссия.

"Танк, по крайней мере визуально, выглядит слишком низким. Это может свидетельствовать о наличии новой гидропневматической подвески", – добавляют авторы.

Существенные изменения претерпела и башня танка. Хотя его характерные "щеки" не измененились, в его кормовой части появилась большая надстройка, где размещен автомат заряжания орудия и боекомплект. Сама башня стала беспилотной, поэтому отпадает необходимость в четвертом члене экипажа – заряжающем. Однако остается вопрос, где будет размещен командир машины, ведь раньше он находился справа от заряжающего.

"Башню оснастили стабилизированным прицельным комплексом командира от Leonardo DRS, а дополнительным вооружением стал дистанционно управляемый боевой модуль R400 Mk2 RWS австралийской компании EOS. Этот модуль оборудован радаром EchoGuard, предназначенным для обнаружения и противодействия беспилотникам, а также пусковой установкой ПТРК Javelin с боекомплектом на один выстрел", – говорится в материале.

Однако факт интеграции Javelin вызывает вопросы. Учитывая, что башня будет беспилотной, непонятно, кто и как будет осуществлять перезарядку ПТРК.

Неизвестно также, где будут храниться тубусы, если они вообще предусмотрены в боекомплекте. По предварительным данным, экипаж имеет только один выстрел.

"Нераскрытым остается вопрос доступа экипажа к машине. Можно предположить, что попасть внутрь можно через башню. Также не исключено, что боковые бронеелементы в верхней лобовой части выполняют роль сдвижных люков. Подтверждением этому могут служить элементы, похожие на ручки", – констатировало издание.

Новое оружие: другие новости

Россияне начали использовать в войне против Украины новый дрон "Герань-5". Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии УНИАН рассказал, что по скорости этот дрон почти не уступает крылатой ракете. Он отметил, что Иран передал России технологию производства дронов "Каррар".

Между тем компания Destinus показала крылатую ракету Ruta Block 2. Она имеет мощную боевую часть и увеличенную дальность – более 450 км.

Вас также могут заинтересовать новости: