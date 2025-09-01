В частности речь идет о танках Т-55 или Т-72.

Глава Минобороны Румынии Йонуц Моштяну сообщал, что его ведомство планирует предоставить открытость по вопросу поставок вооружения в рамках военной помощи для Украины, ведь по состоянию на начало 2025 года такие данные были засекречены.

Как пишет Defense Express, в Румынии поняли, что такой подход является для них не полезным, поэтому Моштяну коротко подытожил содержание более 20 пакетов военной помощи, отметив, что его страна отправила Киеву "то, что им надо было и что у нас было в наличии от пуль и касок до танков и ракет Patriot".

В то же время в Defense Romania написали, что в сообщение министра о передаче Украине танков сложно поверить, поскольку на "бумаге" Румыния не имеет такой лишней техники.

"Так, на сегодня Румыния имеет на вооружении пять действующих танковых батальонов, из которых три на танках Т-55, и еще по одному на TR-85 и TR-85M1 Bizonul, а учитывая то, что Abrams будут только в следующем году, то вряд ли бы в румынском войске считают, что у них есть лишние машины. А что касается Т-72, то они были сняты с вооружения еще 20 лет назад, поэтому вероятно могут быть полезными только как доноры запчастей", - анализируют в Defense Express.

Эксперты считают, что румынский министр имел в виду бронетранспортер TAB-71, который по сравнению с танками, уже был замечен на вооружении украинских бойцов.

Оружие для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, США одобрили продажу Украине системы Patriot и оборудования на $179 млн. В частности, в пакет вооружения входят засекреченные и незасекреченные запасные части; техническая поддержка и обучение; программное обеспечение и его обновление; комплекты модификаций, испытательное оборудование, средства связи и аксессуары; инженерная и логистическая помощь; Программа полевого наблюдения и Программа международных инженерных услуг.

В то же время председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне раскрыл объемы военной помощи Украине. По его словам, в этом году количество переданного вооружения будет увеличено.

Он отметил, что объем военной помощи Украине от стран НАТО по состоянию на 1 января 2025 года уже достиг 33 млрд долларов. Драгоне добавил, что до конца года Киев точно получит столько же помощи, сколько в прошлом году.

