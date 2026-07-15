Россия оставила ключевые военные объекты в Арктике без защиты ПВО: СМИ показали фото

Системы ПВО, которые исчезают с Крайнего Севера, появляются рядом с более вероятными целями для атак украинских дронов.

Россия сокращает количество средств ПВО в Арктике, оставляя ключевые военные объекты на крайнем севере без защиты, поскольку пытается защитить объекты в других частях страны от украинских атак. Как пишет "Радио Свобода", спутниковые снимки показывают, что Кремль убрал системы С-300 и С-400 от нескольких стратегических объектов в регионе.

Как отметила Катажина Зиск, профессор Норвежского института оборонных исследований, такое исчезновение многих средств ПВО с крайнего севера России представляет собой "растущее несоответствие между целями, которые Россия должна защищать, и имеющимися у нее пусковыми установками, перехватчиками и обученным персоналом".

Это не означает, что российские стратегические объекты на крайнем севере теперь полностью лишены прикрытия ПВО. Но, по ее словам, "это предполагает, что Россия не ожидает крупномасштабного нападения в регионе и считает, что она может без особого риска уменьшить защиту там".

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Так, по данным Радио Свобода, около 60 процентов российских систем ПВО С-300 и С-400 были вывезены с мест, где они размещались до вторжения в Украину в 2022 году. Подразделения ПВО в основном остались на своих местах вокруг российских ядерных ракетных шахт и аэродромов стратегических бомбардировщиков.

Так, в районе авиабазы "Рогачево" на архипелаге Новая Земля с ракетной базы была выведена большая часть средств противовоздушной обороны.

В Северодвинске на Белом море, где строятся и ремонтируются российские атомные подводные лодки, несколько объектов, где системы ПВО стояли десятилетиями, теперь остались без защиты. Спутниковые фото подтверждают, что около двух десятков систем С-300 и С-400 исчезли из явно специально построенных мест по всему городу.

При этом системы ПВО, которые исчезают с Крайнего Севера, появляются рядом с более вероятными целями для атак украинских дронов.

Так, спутниковые фото показывают, как на ранее пустом поле возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода на юго-западе России теперь размещены системы залпового огня. С начала 2025 года этот НПЗ неоднократно подвергался ударам дронов.

Зиск говорит, что нынешний конфликт демонстрирует, что "стационарные цели крайне уязвимы для беспилотников", и еще неизвестно, приведет ли окончание войны в Украине к тому, что российские батареи ПВО вернутся на прошлые позиции. Возможно, Кремль будет создавать "более рассредоточенную, многоуровневую модель" защиты.

Удары по российским НПЗ

Как пишет The Telegraph, украинские беспилотники успешно пролетели 2400 километров российской территории и поразили Омский нефтеперерабатывающий завод в Сибири - это приговор для российской ПВО

Это продемонстрировало Москве, что объекты, которые когда-то считались защищенными благодаря своей удаленности от линии фронта, теперь находятся под прицелом. И у этой проблемы нет немедленного решения.

А в ночь на 14 июля Украинские защитники успешно нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России в городе Салават. Это последний нефтехимический комплекс, который еще не подвергался атакам со стороны Украины в этом году.

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