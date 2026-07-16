Украина может получить опытные батареи новых SAMP/T: аналитики объяснили, как это возможно

Они будут поступать по мере постепенного ввода оборудования в эксплуатацию после его поставки и прохождения аттестации, начиная с 2027 года.

Украина объявила о заказе 4 батарей европейских зенитных ракетных комплексов SAMP/T NG. Они будут профинансированы в рамках траншей займа в поддержку Украины (USL) 2026 и 2027 годов. Об этом пишут аналитики Defense Express.

Они будут поступать с постепенным развертыванием оборудования после его поставки и прохождения аттестации, начиная с 2027 года. При этом первая РЛС GF300 из состава этой системы ПВО поступит украинским военным уже в 2026 году.

По их словам, 5 радаров GM400 будут доставлены Силам обороны Украины до конца 2027 года. Также до конца 2026 года Италия и Франция должны согласовать разрешение на локализацию производства ракет Aster 30, которую планируется начать реализовывать как можно скорее.

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"Набор упомянутых РЛС довольно необычен, поскольку включает как GF300, относящийся к французской комплектации SAMP/T NG, так и Kronos, относящиеся к итальянской. Поэтому существует вероятность, что первые поставленные в Украину комплексы будут базироваться на двух опытных батареях, которые Франция и Италия получили ранее в этом году", - отметили аналитики.

По их мнению, именно такой подход позволил бы обеспечить быстрое поступление систем украинским военным сразу после завершения испытаний. В результате не пришлось бы ждать производства с нуля каждого компонента.

Эксперты утверждают, что в пользу этой теории также говорит смешанный список радаров из версий для разных стран и упоминание именно о постепенных поставках, которые начнутся после "аттестации". Так, GF300 прошла заводские испытания ещё в марте 2025 года, поэтому и поступит в 2026 году, поскольку уже готова. Они добавили:

"Однако, учитывая, что радары были указаны отдельно, также возможен и вариант, что это дополнительный заказ к штатной комплектации батарей. В то время как "аттестация" может означать обычные заводские испытания, а постепенные поставки позволят ускорить процесс. Однако это лишь предположение".

Они напомнили, что ЗРК SAMP/T NG будет вооружен зенитной ракетой Aster 30 B1NT, которая получила целый ряд усовершенствований, призванных повысить эффективность перехвата баллистических ракет. Хотя публично заявляется, что Украина станет их первым оператором, заказ на них сделала другая страна - Дания.

ПВО для Украины

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что Украина получит лицензии на производство ракет Aster 30 или Patriot, но на повестке дня остается ключевой вопрос - наличие компонентов, из которых будут собираться эти ракеты.

Он отметил, что ракета Aster-30 существует в нескольких вариантах, а её базовая версия - Block 2. Она может поражать аэродинамические цели на дальности до 120 км и на высотах до 25 км.

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