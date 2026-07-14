Зеленский раскрыл подробности о получении Украиной самолетов Rafale и новых систем SAMP/T

Украина получит 4 из 16 самолетов Rafale сразу после завершения обучения пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах договоренностей, достигнутых совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими международными партнерами. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Украина первой получит новые усовершенствованные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Это эффективные противоракетные системы. Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года", - сообщил Зеленский.

Когда Украина получит первые четыре истребителя Rafale

Кроме того, состоится закупка первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации и вооружения к ним.

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"Уже в этом году должно начаться обучение наших пилотов и механиков во Франции. После этого первые четыре самолета Rafale будут переданы ВСУ. Мы системно развиваем украинский боевой потенциал", - отметил Зеленский.

Лицензии на производство SCALP, AASM и Aster 30

"Украина получает лицензии на производство очень серьезного оружия - ракет SCALP, бомб AASM и, совместно с Италией, также ракет Aster 30", - подчеркнул президент.

Также он добавил, что Франция будет сотрудничать с Украиной и другими партнерами в рамках антибаллистической программы FREYJA. Зеленский назвал эту программу особой силой будущего.

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, 13 июля Макрон рассказал о серьезных решениях относительно укрепления оборонных возможностей Украины. Наша страна будет получать поддержку в долгосрочной перспективе. Помощь касается противовоздушной обороны и приобретения Украиной штурмовой авиации - самолетов Rafale.

По данным Bloomberg, франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T NG становится популярной альтернативой американским системам Patriot из-за дефицита и длительных задержек с поставками оружия из США.

SAMP/T NG является единственной суверенной европейской альтернативой американской системе, обладающей противоракетными возможностями и полностью интегрированной в структуру НАТО.

В ноябре 2025 года между Украиной и Францией была подписана декларация о приобретении 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины.

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