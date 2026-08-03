Украине нужно 100 систем в рамках проекта FREJYA для закрытия неба, – Зеленский

Украина может создать ракету и пусковую установку, но от партнеров требуются радары, датчики и другие компоненты.

Украине необходимо 100 систем в рамках создания антибаллистического щита в рамках проекта FREJYA для закрытия неба. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

"Что касается НАТО и других институтов – мы будем открыты для сотрудничества с этой системой в случае ее успешного внедрения, чтобы делиться всеми навыками со странами-партнерами, но прежде всего мы должны понимать: нам с вами нужно 100 таких систем, чтобы защитить Украину", – подчеркнул Зеленский.

Как сказал президент, проект FREJYA имеет три направления, но он не готов раскрыть детали. Есть трансатлантическое измерение и отношения Украины с США.

Видео дня

По словам главы государства, этот проект открыт для европейских партнеров, которые помогали Украине во время войны и всех испытаний. Украине необходимо финансирование для развития проекта, а также определенные комплектующие.

Украина рассчитывает на присоединение к проекту FREJYA других стран, которые могут поделиться ракетами-перехватчиками типа Patriot

"Когда мы создаем FREJYA и у нас наблюдается дефицит в наших нынешних противоракетных системах, то, безусловно, те страны, у которых нет соответствующих производств, необходимых нам для FREJYA, но которые сегодня обладают ракетами Patriot и которые предоставляют и инвестируют эти ракеты в нашу способность защищать наше небо – мы с удовольствием ждем их в этой противоракетной коалиции. И мы открыты для других стран, которые постоянно укрепляют наши позиции", – сказал Зеленский.

Какова ситуация с ракетами-перехватчиками для "Пэтриотов"

Как отметил Зеленский, в мире большой спрос на ракеты для "Пэтриотов".

"Мы знаем, что Соединённые Штаты Америки стараются расширить производство и удовлетворить этот спрос, но – это вопрос времени. Очень сложно, но это вопрос времени, и, если честно, во многом – политика. Помощь в виде "Пэтриотов" – это всегда политические решения, за которые приходится бороться. Также у Европы есть свои противоракетные системы, и их станет больше – тоже со временем. Но, учитывая реальную ситуацию в мире, сейчас мы можем сказать, что каждый противоракетный проект нужен. Ни один из существующих на данный момент проектов не является попыткой кого-то вытеснить или что-то заменить. "Фрейя" существенно дополнит и усилит потенциал как уже существующих, так и тех, которые еще строятся", – сказал Зеленский.

Президент призвал послов Украины более активно подключиться к работе в этом направлении, касающейся проектов противоракетной обороны – как украинских, так и европейских.

"К сожалению, одним из самых страшных последствий российской войны против Украины, а также следствием иранской тактики является то, что потенциальный агрессор в мире видит, какой ущерб жизни может нанести баллистика. Следовательно, глобальная баллистическая угроза будет расти. И должны расти все возможности противоракетной защиты. Наша "Фрейя" может стать общей для Европы системой, которая обеспечит интегрированную защиту. "Фрейя" будет быстро внедряться в производство и проверена в боевых условиях", – подчеркнул Зеленский.

Что необходимо для развития проекта "Фрейя"

Как отметил Зеленский, Украина способна изготовить саму ракету и пусковую установку в рамках проекта FREJYA.

"Это факт и решающий момент – сотрудничество с теми европейскими государствами, сотрудничество с теми нашими партнерскими компаниями, которые имеют радары, датчики и всё остальное, что необходимо для эффективной противоракетной системы. И со всеми этими компаниями, со всеми необходимыми странами у нас уже есть договоренности", – добавил президент.

Он напомнил, что речь идет о 10 государствах-участниках противоракетной коалиции: Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания. А также о 12 компаниях-производителях, которые уже присоединились к этой инициативе.

"Антибаллистическая коалиция, проект "Фрейя", открыты для присоединения других участников, способных действительно укрепить общеевропейскую безопасность. Я ожидаю от каждого нашего представителя в соответствующей сфере в этих странах, в работе с этими странами и с компаниями, в ваших контактах с политическими, деловыми и общественными лидерами стран – действительно полного содействия проектам Drone deals и FEJYA. И конкретных, конкретных результатов", – добавил президент.

Проект FREJYA – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина стремится завершить разработку прототипа европейской антибаллистической системы FREYJA в первой половине 2027 года. Киев призывает союзников помочь создать вооружение, способное сбивать российские ракеты.

Также Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев совместный антибаллистический щит Украины и стран Европы под названием FREYJA станет реальностью. По его словам, Украина готова создать антибаллистическую ракету для этого проекта. Президент Украины надеется, что другие страны смогут предоставить радары и другие критически важные компоненты.

Вас также могут заинтересовать новости: