Украина намерена создать прототип первой системы FREYJA к середине 2027 года, - Reuters

В частности, должен быть создан продукт, способный демонстрировать практические результаты в области перехвата баллистических объектов.

Украина стремится завершить разработку прототипа европейской противоракетной системы FREYJA в первой половине 2027 года. Киев призывает союзников помочь создать вооружение, способное сбивать российские ракеты. Как сообщает Reuters, об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян.

По словам Алояна, международный руководящий комитет, которому поручено провести оценку затрат на исследования и разработку, вскоре должен впервые собраться.

"Хотя мы работаем в столь сжатые сроки, у нас есть амбициозная цель: иметь готовый минимально жизнеспособный продукт к первой половине следующего года. Это прототип, который уже сможет продемонстрировать свои первые практические результаты", - сообщил Алоян.

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Украинское оружие - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в сотрудничестве с другими европейскими странами работает над созданием антибаллистического проекта "Фрейя". Эта система должна стать более дешевой и массовой альтернативой американским зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Также стало известно, что 13 июля в Париже была создана Антибаллистическая коалиция.

В коалицию вошли Украина, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Испания и другие страны. Над созданием антибаллистического щита будут работать следующие компании: FP, Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев совместный антибаллистический щит Украины и стран Европы под названием FREYJA станет реальностью. По его словам, Украина готова создать антибаллистическую ракету для этого проекта. Президент Украины надеется, что другие страны смогут предоставить радары и другие критически важные компоненты.

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