Наступательный потенциал россиян иссяк еще несколько месяцев назад.

Зима вряд ли остановит украинские силы на пути освобождения оккупированных территорий. ВСУ наоборот могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем в грязные осенние месяцы.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), они не согласны с оценками американских и европейских экспертов, что зимний период замедлит контрнаступление Украины, потому это, мол, хорошее время для возобновления переговоров.

Решающую роль в холодные месяцы будет играть достаточное количество оборудывания и боеприпасов. Подготовленная к зиме украинская армия может наоборот воспользоваться особенностями сезона и станет продвигаться по замершей почве быстрее, чем в период осенних болот. Тогда как российская армия в большинстве своем как раз к зимним боям не готова.

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"Если боевые действия и прекратятся этой зимой, то это будет связано с проблемами логистики и кульминацией нескольких (наступательных - ред.) кампаний с обеих сторон", - отметили эксперты.

Наступательный потенциал россиян иссяк еще несколько месяцев назад, объяснили аналитики.

Россияне перешли к обороне на большинстве участков фронта

К таким выводам пришли аналитики британской разведки. По мнению западных специалистов, частично мобилизованные не позволяют агрессору вести полноценные наступательные операции.

Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ по поставкам оружия и техники. На дефицит боеприпасов жалуются уже и сами оккупанты.

Как сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский, после провала на Харьковщине и потери железнодорожного узла в Купянске России грозит каскадный обвал фронта по всей линии.

Уже поступили сообщения о возведение линии обороны в Лисичанске, Херсонской области, окапывании на берегу Черного моря и попытке остановить продвижение ВСУ на участке Сватово-Троицкое-Кременная.

Вместе с тем оккупанты возобновили атаки на большинстве направлений на востоке страны.

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