В то же время, несколько возросло количество тех украинцев .которые могут согласиться на требования России.

Более трех четвертей опрошенных граждан Украины - 76% - категорически не согласны на принятие российского "мирного" плана с закреплением капитуляции Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения от Киевского международного института социологии, проведенного в течение 23 июля-4 августа 2025 года.

В частности, 76% украинцев категорически отвергают план России для установления мира. В то же время, в мае такое мнение разделяло несколько большее количество украинцев - тогда было 82%.

При этом, возросло количество тех украинцев, которые могут согласиться на требования России. В июле этот показатель составляет 17%, хотя в мае было 10%.

Как отмечают социологи, условный план РФ предусматривает существенное сокращение численности украинской армии и вооружения, отказ от членства в НАТО, признание оккупированных территорий частью России и отказ от них, в том числе передача в состав России городов Херсон и Запорожье.

Вместе с тем, условный мирный план США могут принять 39% респондентов, и этот показатель вырос с 29% в мае. (Впрочем, как и раньше, преимущественно респонденты подчеркивать, что этот вариант является трудным для них). При этом для большей части украинцев (49%) план является категорически неприемлемым (в мае было 62%).

Социологи напоминают, что условный план США предусматривает то, что группа европейских государств, но без Америки, дают Украине гарантии безопасности, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, США официально признают оккупированный Крым частью России.

Как свидетельствует опрос, совместный план Европы и Украины готовы принять 54% (в мае было 51%).

Считают этот план категорически неприемлемым - 30% (в мае - 35%).

Социологи отмечают, что условный план Европы и Украины предусматривает, что Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают. Также Украина движется к вступлению в ЕС и после установления устойчивого мира США постепенно смягчает свои санкции против России.

В итоге, опрос продемонстрировал, что, во-первых, по сравнению с маем 2025 года есть тенденция к росту доли тех, кто готов (хотя преимущественно и неохотно), поддержать каждый из предложенных планов. Однако, во-вторых, общая картина остается такой же и мирный план от России (то есть капитуляция Украины) отвергается абсолютным большинством населения, а мирный план от США имеет больше противников, чем сторонников. И которые в мае 2025 года, единственный план, который может быть предметом дискуссий и одобрения украинской общественностью - совместный план от Европы и Украины.

В ходе исследования было опрошено 1022 респондентов во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

Война в Украине - надежды на мир

По данным Reuters, Путин не хочет сворачивать войну против Украины, поскольку российская армия продвигается на фронте, а положение Украины является сложным. Российский Генштаб заверил Путина в том, что украинский фронт развалится через два-три месяца.

По данным Politico, Россия имеет масштабные планы по дальнейшей оккупации территорий, чтобы, в частности, отрезать Украину от Черного моря.

Речь идет о желании захватить Николаевскую и Одесскую области.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что российский правитель Владимир Путин планирует захватить всю Украину.

