Солдат из Техаса пытался передать России секретные данные о танке M1A2 Abrams в обмен на гражданство, заявляют в ФБР.

В США арестован 22-летний военнослужащий, подозреваемый в попытке передать Российской Федерации конфиденциальную информацию о боевом танке M1A2 Abrams. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Согласно данным федеральных прокуроров, задержанный - Тейлор Адам Ли, действующий военнослужащий США, размещенный в Форт-Блисс, штат Техас. Он имел доступ к информации с высоким уровнем секретности (TS/SCI) и, по версии следствия, в июне этого года пытался передать технические характеристики танка M1A2 лицу, которое считал офицером российской разведки.

В материалах дела указано, что Ли заявил в Интернете о готовности "добровольно помогать Российской Федерации любым способом". Впоследствии, в июле, он якобы передал часть танкового оборудования в хранилище в городе Эль-Пасо (Техас), после чего сообщил контактному лицу: "Миссия выполнена".

Видео дня

По словам ФБР, Ли согласился предоставить эту информацию в обмен на возможность получить российское гражданство.

Кроме обвинения в нарушении Закона о шпионаже, солдату также инкриминируют попытку незаконного экспорта военных технологий, что нарушает Закон о контроле над экспортом оружия. Суд постановил оставить его под стражей без права залога.

Командующий контрразведкой армии США, бригадный генерал Шон Ф. Стинчон, заявил, что этот случай - серьезное предупреждение для армии о потенциальных внутренних угрозах, пишет CNN.

Роман Рожавский, представитель контрразведки ФБР, добавил:

"Арест является сигналом для всех, кто надумает предать США, особенно для тех, кто дал присягу на верность своему государству".

Другие инциденты на военных объектах США

Как сообщал УНИАН, на днях на американской армейской базе Форт Стюарт в Джорджии один из солдат открыл огонь по своим коллегам. Стрелка удалось задержать вскоре после инцидента.

Журналисты выяснили, что пострадавшим солдатам оказали медицинскую помощь на базе, после чего их доставили в армейский госпиталь. Во время стрельбы персоналу приказали оставаться внутри и закрыть все окна и двери.

Вас также могут заинтересовать новости: