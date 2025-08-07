Выход фильма запланирован на 2026 год.

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films показала первый трейлер комедийного научно-фантастического боди-хоррора "Холодное хранилище" (Cold Storage).

По сюжету фильма, когда мутировавший и крайне заразный грибок вырывается из запечатанного объекта, двое молодых сотрудников, к которым присоединяется опытный агент по биотеррору, должны пережить самую дикую ночную смену в истории, чтобы спасти человечество от вымирания.

Главные роли в этой мультижанровой ленте сыграли Лиам Нисон ("Реальная любовь", "Честный вор", "Голый пистолет", франшиза "Заложница"), Джо Кири ("Персонаж", сериалы "Очень странные дела", "Фарго") и Джорджина Кэмпбелл ("Варвар", "Смотрители", "Птичий короб 2: Барселона").

Также в фильме задействованы Лесли Мэнвилл ("Малифисента", "Миссис Харрис едет в Париж", сериал "Корона"), Ванесса Редгрейв ("Фотоувеличение", "Миссия невыполнима", "Прерванная жизнь"), Сози Бейкон ("Улыбка", сериалы "13 причин почему", "Мейр из Исттауна") и другие.

Режисером новинки выступил британец Джонни Кэмпбелл, для которого это лишь второй полнометражный фильм в карьере после научно-фантастической комедии "Вскрытие пришельца" 2006 года. После этого он мгого работал на телевидении, в тому числе над сериалами "Доктор Кто", "Мир Дикого Запада" и "Дракула".

Тем временем, сценарий к фильму написал американец Дэвид Кепп, известный благодаря созданию сценариев к многим кассовым фильмам, в том числе "Парк Юрского периода", "Миссия невыполнима", "Человек-паук" и другим.

Выход фильма запланирован на 2026 год, однако точная дата пока неизвестна.

