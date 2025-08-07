Динамика курса гривни к доллару определяется рынком, и украинская валюта остается устойчивой.

Рост курса евро, который произошел в прошлые месяцы, перенесется на цены в Украине в течение двух-трех следующих кварталов.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью "РБК-Украина".

"Я думаю, что в течение следующих двух-трех кварталов мы увидим постепенный перенос на цены той девальвации гривни к евро, которая уже состоялась", - сказал он.

По словам Пышного, фактор курса евро начал играть свою роль в 2025-м году с усилением глобальной неопределенности на фоне тарифных войн.

"Именно после того произошли соответствующие изменения в паре доллар/евро, что сказалось на курсе гривни к евро. Сейчас они имеют свое влияние, мы его фиксируем (в частности в стоимости топлива), но в определенной степени это влияние еще отложено во времени", - отметил глава Нацбанка.

Зато, по его словам, к доллару украинская национальная валюта остается устойчивой, ведь динамика курса гривни к доллару определяется рынком, как и предусмотрено управляемой гибкостью.

Средний курс евро к гривне в банках Украины сегодня вырос на 10 копеек и составляет 48,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро. В то же время курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,62 грн/евро, а курс продажи - 48,31 грн/евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует пока накапливать доллары, а не евро, потому что европейская валюта вскоре должна подешеветь. При этом курс доллара, по его словам, стабилен и сейчас нет ажиотажа.

