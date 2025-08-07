Предполагается, что это защитит фундамент AI-суверенитета нашей страны.

В Украине появится AI Factory, которая будет способствовать развитию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наша миссия - до 2030 года войти в топ-3 страны по уровню развития и внедрения ИИ", - заявил государственный деятель.

Он назвал проект первым большим шагом нашей страны в вопросе технической инфраструктуры для ИИ.

"Скоро в Украине появятся самые современные "железо" и софт в мире для тренировки и работы наших государственных ИИ-сервисов", - добавляет Федоров.

Предполагается, что на AI Factory будут работать главные государственные сервисы по ИИ, которые создают специалисты центра передового опыта по разработке и интеграции искусственного интеллекта WINWIN AI Center of Excellence.

Прежде всего речь идет об AI-ассистенте в сервисе "Дия", а затем инфраструктуру будут использовать для AI-тьютора в государственной образовательной экосистеме "Мрия". В перспективе проект будет работать для нужд обороны, науки и медицины.

AI Factory будет состоять из:

технологической базы;

программного обеспечения;

данных для информационных моделей;

командной экспертизы.

Технологическая база будет состоять из вычислительных кластеров (GPU), серверных залов с водяным охлаждением, хранилищ данных и всего необходимого для развития ИИ.

Программное обеспечение позволит тренировать и разворачивать модели, а также готовить мониторинг и автоматизацию.

Отдельно стоит вопрос о доступе моделей к качественной информации. Этому (а также решению других вопросов) поспособствует программа подготовки технических специалистов.

