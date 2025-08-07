Ценнники на ягоды в магазинах без скидок не просто удивляют, а даже пугают.

Цены на ягоды в Украине в этом году пугающе высокие. Учитывая то, что сейчас пик сезона малины и голубики, то дальше они будут только дорожать.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии РБК-Украина рассказал, что ягоды дорогие в этом году из-за низкой урожайности в результате заморозков.

"Помимо этого, малину и голубику собирают вручную, что повышает расходы на сбор", - объяснил эксперт.

Видео дня

Кроме того, дорожает электроэнергия, топливо и удобрения, что также гонит вверх себестоимость производства. Также на цены на внутреннем рынке влияет спрос на замороженные ягоды для экспорта, что усиливает конкуренцию.

Цены на ягоды в супермаркетах Украины

В Сильпо цены на малину стартуют от 359,10 грн/кг, а на голубику – от 214 гривень за килограмм.

При этом в АТБ свежей малины в продаже нет, а вот голубику можно купить по 189,95 грн/кг, но это цена со скидкой.

В то же время в сети Varus малину продают по 369,90 грн/кг, а голубику – по 199,90 грг/кг со скидкой.

Цены на фрукты в Украине - последние новости

В Украине начался сезон персиков, но цена на фрукты в этом году "кусается". Основная причина подорожания – неблагоприятные погодные условия. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), персики стоят 70-120 грн/кг.

При этом стремительно дешевеют арбузы, а цены на сливы и вовсе таят на глазах.

Вас также могут заинтересовать новости: