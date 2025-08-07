Военный отметил, что способ ведения войны меняется с невероятной скоростью.

Американские солдаты будут иметь "ужасные потери" в случае конфликта по состоянию на сейчас, ведь США не обеспечили их необходимым оборудованием для ведения войны с использованием дронов. Об этом заявил глава Командования будущего армии США, генерал Джеймс Э. Рейни в интервью The Times.

По его словам, способ ведения войны меняется с "гиперскоростью", однако США не успевают за этими изменениями.

Несмотря на три года быстрого прогресса в технологии беспилотников во время войны в Украине, Пентагону до сих пор не удалось получить важную информацию и оборудование, необходимые для борьбы с будущими угрозами.

"Молодые мужчины и женщины заплатят цену за нашу неспособность быстро получить то, что, как мы знаем, нужно предоставить этим солдатам", - подчеркнул Рейни.

Генерал добавил, что не ждет замедления "беспрецедентного" темпа изменений в цифровую эпоху, поэтому считает, что боевые роботы станут неизбежной революцией на поле боя.

"Есть технология, которая, несомненно, понадобится нам в следующий раз, когда мы пойдем на войну, - чтобы противостоять электронной войне беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нам нужно получить больше и лучших БПЛА на уровне эшелона. Это действительно обидно, потому что технология существует. Это не так, что нам нужно изобрести какую-то программу, создать новый танк, новый вертолет. Речь идет буквально о покупке вещей, которые уже существуют", - отметил Рейни.

По его словам, США до сих пор проигрывают в гонке со временем, когда их войскам снова придется воевать.

"[Наш срок] - это не 2040, 2035 год. Стандартом является следующая война. Мы обязательно должны изменить ситуацию", - призвал военный.

Также он рассказал, что видит в соцсетях видео, которые снимают камеры дронов на полях сражений в Украине.

"Видео в TikTok, на котором российский солдат, который пытается сдаться беспилотнику, преследуется и убивается, беспомощный... Это ужасает меня как профессионала. И мысль, что солдат армии США может оказаться в беспомощном положении. Я даже представить себе этого не могу. Мы никогда не согласимся с тем, чтобы солдат армии США не имел неотъемлемого права защищать себя, не имел шанса на борьбу", - отметил генерал.

В то же время Рейни заверил, что есть три элемента войны, которые будут неизменными, а именно:

они будут вестись людьми;

войны будут продолжаться за землю и контроль над ней;

конфликты все равно будут включать ближний бой.

"Речь не идет о замене людей, это бессмысленная задача. Искусство будет заключаться в том, чтобы выяснить: как оптимизировать людей и машины, чтобы получить наилучшую, самую смертоносную комбинацию? Как правильно и в нужное время переложить риск на машины и оптимизировать людей для того, что могут делать только люди?", - объяснил глава Командования будущего армии США.

Несмотря на быстрый технологический прогресс Китая и реформирование его вооруженных сил за последние 20 лет, Рейни уверен, что США смогут сохранить свое преимущество.

"Я бы поставил на Америку, на наше чувство срочности, на понимание. Сейчас мы можем это потерять. Было бы ошибкой почивать на лаврах. Это будет гонка, похожая на космическую гонку или ядерную гонку - и мы должны продолжать", - подытожил генерал.

Роль дронов на войне в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Павел Лакийчук заявил, что вслед за Украиной морские дроны пытаются применять по всему миру. Он рассказал, что украинские военные начали активно применять морские дроны из-за отсутствия классических средств поражения, вроде крылатых ракет, торпед или подводных лодок, которые есть в распоряжении России.

Лакийчук отметил, что эта альтернатива оказалась эффективной и теперь ее пытаются копировать как крупные государства, так и потенциально различные террористические группировки - хотя публично этого не признают.

В то же время командир полка БПЛА К-2 Кирилл Верес объяснил, как победить в войне дронов. По его словам, причина превосходства РФ в дронах на оптоволокне заключается в частности в том, что "мы всегда долго раскачиваемся".

"Надо что-то поменять, какую-то кодификацию придумать, одно, второе, третье сделать. Я понимаю для чего это, но это все время. В этом случае сначала надо сделать, а потом, наверное, подумать. А мы сначала очень долго думаем, а потом делаем, а потом, возможно, это уже и не актуально", - отметил военный.

