Туристка выразила негодование по поводу завышенных цен на еду и напитки в отельных мини-барах.

Даже если вы останавливаетесь в роскошном пятизвездочном отеле, стоит быть готовым к тому, что за потребление содержимого мини-бара в вашем номере, скорее всего, придется доплачивать при выселении. Причем стоимоть этих товаров будет в разы дороже, чем в магазинах.

Однако опытная туристка и телеведущая BBC Кармен Робертс, рассказывающая о своих путешествиях в личном Instagram-блоге, поделилась хитрым трюком, чтобы избежать переплат в мини-баре отеля, если вам все же пришлось взять оттуда что-то.

"Признаюсь: я выпила газировку из мини-бара за 12 долларов и заменила ее перед выездом. Не судите строго", – написала Робертс.

На опубликованном блогершей ролике можно увидеть, что позже она нашла аналогичный напиток в супермаркете и поставила его на место выпитого.

Также туристка выразила негодование по поводу того, что в мини-барах некоторых отелях бутылка воды может стоить 12 долларов, тогда как в местном супермаркете такой же точно товар обходится всего в 1 доллар.

Кроме того, она дала еще несколько полезных советов по экономии на еде и напитках в путешествиях.

В частности, по ее словам, бутилированная вода на туристических достопримечательностях стоит уж слишком дорого.

"Всегда берите с собой многоразовую бутылку. Во многих аэропортах, на вокзалах и в городах есть бесплатная фильтрованная вода", – пояснила Робертс.

Также она советует всегда спрашивать у местных жителей, где и что они едят – это поможет избежать лишних расходов в ресторанах-туристических ловушках.

"Ваш хозяин на Airbnb, таксист или владелец магазина знают, где можно перекусить по лучшей цене. Изучите обычаи. Попробуйте блюдо дня. Вы сэкономите деньги и получите более яркие впечатления. Местные жители редко вас подводят", – отметила опытная путешественница, на данный момент посетившая уже более 85 стран.

