В 117 бригаде также отметили, что тактика россиян изменилась.

На Покровском направлении враг не прекращает штурмы, пытается просочиться в глубину и там закрепиться. Об этом рассказала начальница отделения коммуникаций 117 отдельной механизированной бригады Юлия Степанюк в эфире "Киев24".

По ее словам, речь идет о штурмах по двое-трое, до пяти человек.

"Есть у них единичный успех закрепления, но позже выявляются все равно и все-таки уничтожается этот противник, поэтому не имеет продвижения абсолютно", - подчеркнула Степанюк.

Она добавила, что тактика армии РФ изменилась, в частности уменьшились механизированные штурмы, потому что нет почти техники у врага.

"Противник дальше продолжает отправлять даже раненых солдат. Это люди, которые передвигаются и на костылях. Поэтому или у них действительно не хватает количества личного состава, или у них какая-то перегруппировка", - подчеркнула представитель 117 отдельной механизированной бригады.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов заявил, что штурма Покровска не будет, ведь враг имеет другой план. Он считает, что россияне будут обходить Покровск с двух сторон и перерезать логистику украинских защитников.

"Я не верю в штурм Покровска. Они попытались просачиваться туда ДРГ (...) Они просачивались в Покровск, и там, как правило, оставались все. Штурмовать его в лоб они не хотят - есть печальный опыт Торецка, Часового Яра, Бахмута, когда прорывались в город и застревали в городских боях надолго с сумасшедшими потерями", - рассказал Сазонов.

В то же время бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что украинским военным нужно поймать момент для отхода из Покровска в случае окружения города.

"Вспоминаем пример города Угледар. Его можно было еще держать. Но взяли с трех сторон в окружение. И пришлось в аварийном режиме оставлять позиции, иногда оставлять оборудование, военную технику. И именно во время отхода россияне с двух сторон расстреливали наших военных и мы тогда несли большие потери. Надо вовремя уловить с Покровском тот момент, когда все. Держать дальше уже не надо, надо сохранить как можно больше военных", - подчеркнул Ступак.

