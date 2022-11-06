Первая линия проходит вдоль Днепра, другая - на глубине 5-10 км от него, третья - на 20-25 км.

Российские войска возводят три линии обороны на левом берегу Херсонской области и окапываются на берегу Черного моря.

Как сообщил в Twitter OSINT-исследователь Бенджамин Питтер, ссылаясь на спутниковые данные, вероятно, РФ таким образом готовится к потере всего Херсона и правого берега.

На данный момент оккупанты роют три линии траншей с ДЗОТами. Их планируют использовать в качестве преград вместе с природными, такими, как речные каналы и сама река.

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Окапываются россияне даже на берегу Черного моря, что впечатлило Питтера. На снимках, в частности, видны траншеи с заглублениями для боевых бронированных машин в Голой Пристани.

В Каховке ж заметили вместо окопов бетонные ДЗОТы, хотя сам исследователь сомневается в их эффективности.

Как сообщает издание Defence Express, первая линия проходит вдоль Днепра, другая - на глубине 5-10 км от него, третья - на 20-25 км. Общая протяженность линий составляет 180-200 км, но они еще находятся в процессе возведения.

Война - новости: ситуация в Херсонской области

Хотя продвижение украинских сил на юге и востоке замедлилось, это не мешает защитникам бить по логистике оккупантов в глубоком тылу.

В Херсонской области продолжается депортация местного населения с правого берега и 15 км "зоны" левобережья Херсона, а также "эвакуация" оккупационных властей в другие подконтрольные России районы.

Эксперты разошлись во мнениях, готов ли враг биться до последнего солдата за Херсон, либо смирился с потерей еще одного города. Генштаб ВСУ считает, что сообщения о якобы "панике" российских войск в Херсонской области преувеличены - таким образом, противник хотел запутать украинское командование.

Вместе с тем западные аналитики считают, что Россия еще сама не до конца определилась с судьбой захваченной части юга. По мнению украинской разведки, во время отступления РФ может пойти на любого рода провокации - вплоть до подрыва Каховской дамбы либо Запорожской АЭС, намереваясь уничтожить гражданскую инфраструктуру.

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