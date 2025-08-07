Мировые цены на нефть вернулись к росту.

Президент США Дональд Трамп не исключил введение 25% пошлин на китайские товары из-за закупки российской нефти, сообщает Reuters.

"Это может произойти", - сказал американский лидер журналистам.

Он также не исключил объявления новых санкций для давления на Россию, чтобы она прекратила российско-украинскую войну. Никаких других подробностей он не сообщил.

Видео дня

"Это может произойти... Я пока не могу вам сказать... Мы сделали это с Индией. Мы сделаем это, вероятно, с несколькими другими. Одним из них может быть Китай", - добавил президент США.

На фоне новых таможенных угроз Трампа, цены на нефть 7 августа вернулись к росту, после падения до двухмесячного минимума по итогам сессии 6 августа.

По состоянию на 9:37 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent выросли на 36 центов, до 67,25 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 35 центов, до 64,7 доллара за баррель.

Пошлины Трампа против Индии - главные новости

Это уже не первое предупреждение Китая со стороны США о возможных пошлинах за покупку российской нефти. 30 июля о возможном таможенном наказании Поднебесной за покупку российской нефти заявил министр финансов США Скот Бессент.

Предупреждения Индии со стороны Штатов о возможных пошлинах в конце концов воплотились в конкретные действия. Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из Индии в размере 25%. В заявлении Белого Дома отмечается, что пошлины введены из-за покупки Индией российской нефти.

МИД Индии назвал новые пошлины Трампа несправедливыми и необоснованными и пообещал принять меры для защиты национальных интересов, не уточнив, о чем именно идет речь.

Вас также могут заинтересовать новости: