Оккупанты будут пытаться оказывать давление, бросая пушечное мясо и достреливать остатки боекомплекта, добавил он.

Войска РФ остались без канала логистики на Донетчине, из-за чего оккупантов теперь ждет перспектива каскадного обвала обороны по всей линии фронта.

Об этом заявил эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

"У россиян есть перспектива каскадного обвала обороны по всей линии фронта. Россиянам был нужен Купянск, чтобы подвозить боеприпасы и другие ресурсы для войск, которые были сосредоточены на новозахваченных территориях Луганщины и Донетчины", - пояснил он.

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По словам Киричевского, железная дорога через Купянск была единственным маршрутом, чтобы питать российские войска, которые сосредоточены на этих просторах.

"Россияне будут пытаться оказывать давление, бросая пушечное мясо и достреливать остатки боекомплекта. Сейчас россияне находятся в том состоянии, что ВСУ удастся удержать оборону на Донбассе, на тех рубежах, что есть сейчас", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники с начала сентября освободили от оккупантов более 3 000 квадратных километров территорий Украины.

Сегодня, 11 сентября, в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

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