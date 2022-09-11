Войска РФ остались без канала логистики на Донетчине, из-за чего оккупантов теперь ждет перспектива каскадного обвала обороны по всей линии фронта.
Об этом заявил эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".
"У россиян есть перспектива каскадного обвала обороны по всей линии фронта. Россиянам был нужен Купянск, чтобы подвозить боеприпасы и другие ресурсы для войск, которые были сосредоточены на новозахваченных территориях Луганщины и Донетчины", - пояснил он.
По словам Киричевского, железная дорога через Купянск была единственным маршрутом, чтобы питать российские войска, которые сосредоточены на этих просторах.
"Россияне будут пытаться оказывать давление, бросая пушечное мясо и достреливать остатки боекомплекта. Сейчас россияне находятся в том состоянии, что ВСУ удастся удержать оборону на Донбассе, на тех рубежах, что есть сейчас", - добавил эксперт.
Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники с начала сентября освободили от оккупантов более 3 000 квадратных километров территорий Украины.
Сегодня, 11 сентября, в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.